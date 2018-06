Equipos caleños salen de su territorio para continuar su pretemporada

América y Deportivo Cali se ponen a tono con el objetivo de adelantar buenas campañas en la Liga Águila II-2018 y tendrán compromisos de preparación en Armenia, Bogotá y Pereira, respectivamente.



Los rojos se medirán este sábado a partir de las 8:00 a.m. al Universitario de Popayán, en un nuevo partido amistoso en Cascajal, y viajarán el domingo a Armenia para continuar con su pretemporada de cara a la Liga Águila II-2018.

El pasado jueves derrotaron 3-0 el jueves al equipo de Acolfutpro, anotaciones de Larry Vásquez, Yesus Cabrera y John Quiñonez. La formación fue la siguiente: Carlos Bejarano, Jonathan Pérez, Alejandro Bernal, Danilo Arboleda, Pablo Armero, Larry Vásquez, Johnny Mosquera, Cristian Dájome, Yesus Cabrera, Jefferson Cuero y John Quiñonez.



Los escarlatas viajarán a la capital quindiana para medirse el miércoles 4 de julio al Once Caldas. El sábado 7 julio volverán a jugar en Armenia, con rival por confirmar (podría ser Quindío), mientras que el miércoles 11 julio lo harán con Deportivo Pasto, en Cali.



En cuanto a los amistosos internacionales, serán dos en Estados Unidos: el martes 17 julio en New Jersey y el viernes 20 julio en Houston frente al Atlético Nacional.



Las nuevas incorporaciones del equipo vallecaucano son ocho: el arquero brasileño Neto Volpi, los laterales Hadier Borja y Jonathan Pérez, el volante Larry Vásquez, los volantes creativos Yesus Cabrera y Brayan Angulo -quienes regresaron-, el delantero panameño Joseph Cox y el lateral Héctor Quiñónes, que llegaba este viernes para los respectivos exámenes médicos y a más tardar el martes 2 de julio estampar la firma de su contrato, por un año con opción de compra. Otra novedad es la ubicación de Alejandro Bernal como zaguero central.



Esta semana se supo que los jugadores del plantel profesional se reunieron con el cuerpo técnico y dos directivos para pedir que los entrenamientos se hagan a una sola jornada, debido a que el fuerte verano tiene muy duras de las canchas de Cascajal, lo que les produce mucho desgaste y cansancio.

Verdiblancos se van a Bogotá y luego a Pereira

Por su parte, Deportivo Cali viajó este viernes a Bogotá para enfrentar, también en amistosos, el sábado 30 de junio a Santa Fe (9:00 a.m.) y el miércoles 4 de julio a La Equidad.



El pasado miércoles los azucareros cayeron 1-0 y empataron 0-0 en dos juegos de 35 minutos cada uno ante el Atlético F.C., de la Primera B, en el estadio de Palmaseca.



El conjunto dirigido por Gerardo Pelusso tuvo varias oportunidades, pero no fue efectivo, y se vio superado en un tiro libre de Andrés Felipe Corso.



En el choque de fondo hubo más equilibrio, ya que el Cali tuvo una nómina mixta, conformada en su mayoría por canteranos, destacándose Kevin Moreno, Rafael Ortega y el argentino Fabián Sambueza, quien se quedará en la institución tras no fructificar un arreglo con el Junior de Barranquilla.



Así las cosas, las nuevas caras son el lateral derecho Juan Camilo Angulo y el volante uruguayo Matías Cabrera, así como el retorno desde el fútbol mexicano del atacante Miguel Ángel Murillo.



El plantel verdiblanco realizó este viernes su última práctica en Pance y en horas se desplazó a territorio capitalino para los dos partidos previos al cuadrangular amistoso en el Estadio Hernán Rampirez Villegas, de Pereira, donde afrontará un cuadrangular con Once Caldas (9 de julio), Deportivo Pereira (11 de julio) y Quindío (13 de julio).



Por Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces