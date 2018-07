Deportivo Cali venció 1-0 a Pereira y se despedirá de John Lucumí

Deportivo Cali derrotó 1-0 al Deportivo Pereira este miércoles en la noche, en su segunda salida en el cuadrangular amistoso que disputa frente a los conjuntos del Eje Cafetero en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital risaraldense.

La única anotación del compromiso llegó al minuto 13 del complemento, cuando Déiber Caicedo metió un centro y el volante Jairo Palomino venció su propia portería.



El primer tiempo se saldó con empate a cero, aunque ambos equipos se acercaron con riesgo a terreno adversario. Los verdiblancos tuvieron un remate peligroso de Kevin Velasco que rechazó el guardameta matecaña, pero luego Palomino remató de media distancia y el arquero Camilo Vargas controló bien el esférico.



Minutos después el meta verdiblanco estuvo bien al desviar al tiro de esquina un disparo del Pereira por el sector derecho.



La formación inicialista de los azucareros ante el Pereira fue una mixtura entre experimentados y Sub 20: Camilo Vargas, Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Kevin Moreno, Darwin Andrade, Cristian Rivera, Matías Cabrera, Fabián Sambueza, Andrés Roa, Kevin Velasco y Miguel Murillo.



El técnico Gerardo Pelusso incluyó después del entretiempo a Juan Hurtado, Rafael Bustamante y Déiber Caicedo, por Sambueza, Cabrera y Rosero. La próxima salida de los vallecaucanos será este viernes frente al Deportes Quindío (6:00 p.m.), si va a la final jugará el domingo 15 de julio a las 6:00 p.m.



“Siempre es lindo ganar, pero acá lo que cuentan no es el resultado sino los rendimientos, cómo se desenvuelven en la cancha, además viendo acciones individuales también; hoy (anoche) era muy importante otras cosas, observar el rendimiento de algunos juveniles como Kevin Moreno, un chico de 17 años, que se desenvuelve como un veteranos, Juan Hurtado, Kevin Velasco, Bustamante, me parece que fue un día para irse satisfecho, por lo que vimos, muchas cosas positivas, y algunas para mejorar”, afirmó el entrenador uruguayo.



Deportivo Cali podría confirmar en próximos días la venta del defensor central John Jáner Lucumí al KAA Gent, de Bélgica, a donde debe ir el domingo a presentar exámenes médicos, y sigue pendiente de un posible negocio de Miguel Ángel Murillo, puesto que se recibió la propuesta de un equipo de Egipto y no ha habido una respuesta.



El club también le pedirá a la Dimayor que el partido de debut en la Liga Águila II-2018, que estaba programado para el domingo 22 de julio ante Envigado en el Parque Estadio, se realice el lunes 23, para tener un poco de descanso, ya que el 18 enfrenta en Palmaseca al Bolívar de La Paz, en la segunda ronda de la Copa Suramericana.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbored

Cali

En twitter: @marquitosgarces