Alianza espera acabar con su mala racha cuando reciba la visita de Jaguares

Alianza Petrolera recibe la visita de Jaguares, en compromiso por la fecha número nueve de la Liga I-2018. El onceno aurinegro llega después de un receso de 15 días en competencia, tras aplazar su partido con Millonarios en la jornada anterior.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante este largo periodo de tiempo, hicieron énfasis en el trabajo táctico por líneas, se hizo movimientos diferenciados en defensa y ataque, con posesión de balón y sin él. El cuerpo técnico busca darle solidez defensiva y resolución en el último cuarto de cancha.



“Tenemos la obligación de ganar en nuestra casa contra un rival fuerte como es Jaguares, vamos a buscar los tres puntos que nos metan nuevamente en la posibilidad de ingresar al grupo de los ocho”, afirmó el director técnico, Juan Cruz.



De otra parte, hay que referenciar que el delantero César Arias se encuentra en fase de recuperación de su lesión y deberá esperar unos días más para estar en competencia y a disposición del cuerpo técnico. Para el grupo de jugadores ganar frente al conjunto de Córdoba es una obligación en condición de local.



“Vamos a jugar para obtener los tres puntos que necesitamos, Jaguares es un rival que siempre complica porque sale a proponer, tenemos que estar concentrados y lograr los goles que nos permitan ganar frente a nuestra afición”, expresó el portero guatemalteco Ricardo Jerez.



Así las cosas, el equipo petrolero, que se ubica en la casilla 17 con tan sólo siete puntos, se encuentra en la obligación de ganar pues está a cuatro puntos del octavo lugar y tienen un compromiso aplazado frente a Millonarios.



Jaguares quiere mantener la senda triunfalista



Luego de haber superado en la fecha 8 a América 1-0, en Montería. Esta victoria la obtuvo después de haber ajustado tres jornadas sin ganar y sin marcar gol, por lo que en su siguiente cotejo, frente a Alianza Petrolera, espera continuar anotando y sumando unidades que lo ayuden a acercarse dentro del selecto grupo de los ocho.



El cuadro cordobés, en estos momentos, tiene 11 puntos, con 4 goles a favor y 7 en contra (-3). Los puntos son vitales en pro de lograr esa meta de estar entre los mejores.



“Desde que comenzamos el torneo, la idea siempre ha sido estar incluido dentro de los ocho. Debemos ratificar que lo hecho el año pasado no fue casualidad, por eso, tenemos que seguir peleando para poder clasificar. Ya estamos cerca”, dijo el volante antioqueño Kevin Londoño.



El próximo reto de Jaguares es intentar sumar frente a Alianza Petrolera, con el que rivalizará este domingo 17 de marzo, desde las 6:00 de la tarde, en el estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja. Este juego hace parte de la fecha 9 de la Liga I-2018, jornada que indicará que se llegará a la mitad de la fase del 'todos contra todos' del torneo y, a su vez, dará una clara idea de quiénes van por buen camino para estar en las finales.



“Aunque Alianza no esté bien en la tabla, nosotros debemos pensar en lo que nos tocará hacer para sumar puntos, así como se hizo contra América. Nosotros queremos estar dentro de los ocho”, manifestó el jugador felino.



Los petroleros no andan muy bien en la Liga, aunque cabe anotar que tienen pendientes dos cotejos por disputar. En sus más recientes salidas cayeron 2-1 frente a Patriotas, en Tunja, y 2-1 contra Atlético Nacional en Barrancabermeja. Esta senda negativa es la que quiere aprovechar Jaguares para seguir escalando en la tabla.



En tres encuentros en los que Jaguares y Alianza se han medido en casa de los petroleros, los felinos no han podido ganar. El saldo es dos triunfos para los barranqueños y un empate 1-1 que registraron el año pasado.



En torno al equipo titular, el club monteriano podría tener solo una variante en cuanto el once que empezó el duelo contra América. En el cuarteto defensivo, el inicialista sería Leonardo Escorcia en vez del experimentado Wílmer Díaz, quien frente a los escarlatas debió salir del campo de juego por lesión. Aunque también podría darse el regreso de Ramón Córdoba, que pagó en la fecha anterior una jornada de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.



Alineaciones probables:



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Yhormar Hurtado, Carlos Pérez, Luciano Ospina, Cristián Flórez; Juan Ríos, Fredy Flórez, Manuel Palacios, Roger Torres; Álex Castro y Pablo Vranjican.

D.T.: Juan Cruz Real.



Jaguares: Wílder Mosquera; Fabio Castillo, Leonardo Escocia o Ramón Córdoba, Edwin Ávila, Elvis González; Juan Roa, David Contreras, Kevin Londoño, Léiner Escalante, Juan Mezú y Pablo Rojas.

D.T.: José Manuel Rodríguez.



Julián Carreño

Para El Tiempo

Barrancabermeja



Guidelfredo Avendaño

Para El Tiempo

Montería