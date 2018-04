Alianza, obligado a sumar contra Medellín que quiere seguir en los 8

Alianza Petrolera recibe la visita de Independiente Medellín en la fecha número 15 de la Liga I-2018. El onceno aurinegro, que se encuentra urgido de una victoria, aspira en condición de local, sumar tres puntos que le permitan seguir soñando con la clasificación dentro de los ocho mejores del campeonato.

Las prácticas de la semana permitieron realizar trabajos de cohesión en la línea defensiva, buscando que el equipo se repliegue de forma ordenada en el momento defensivo y pueda apelar a las transiciones rápidas en la fase ofensiva.



“Necesitamos ganar frente a Medellín que es un rival que complica, es un equipo ordenado y que sale a proponer. Tenemos que estar concentrados, concretar las opciones que generemos y poder sumar los tres puntos al final del partido”, expresó el volante Juan David Ríos.



Ahora bien, Alianza contará con el retorno a la dirección técnica del estratega Juan Cruz Real, quien cumplió dos fechas de sanción y podrá estar en la zona de suplentes, dirigiendo al equipo petrolero.



“El grupo está bien, sabemos que estamos en una posición incómoda, pero tenemos que recomponer el camino, salir a ganar en condición de local. Medellín es un rival ordenado, contundente en ataque, por eso debemos tomar precauciones, pero sobre todo ser efectivos en el último cuarto de cancha”, afirmó el técnico petrolero Juan Cruz.



Así pues, Alianza Petrolera, que se encuentra a seis puntos del octavo lugar y con un partido pendiente, tendrá que salir a ganar, pues está obligado a sumar tres unidades para estar nuevamente en la disputa de los ocho.



Medellín quiere ganar terreno en la Liga, visita al combativo Alianza Petrolera



Deportivo Independiente Medellín visita este domingo al Alianza Petrolera desde las 4:00 p.m. en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja. El encuentro es válido por la fecha 15 de la Liga I-2018.



Sin cambios con respecto al equipo que viajó a Paraguay para el juego contra Sol de América por la Copa Suramericana, el cuerpo técnico rojo encara este nuevo desafío contra los aurinegros. Una de las alternativas que pondría el técnico Ismael Rescalvo es el debut oficial de Andrés Mosquera Marmolejo en el arco rojo.



Uno de los hombres que genera el juego es Andrés Ricaurte. El volante poderoso quiere darle la vuelta a la página y buscar una victoria en tierras santandereanas. “Tuvimos un mal partido, ahora nos queda lo que viene en la Liga colombiana y tendremos un mes para preparar el encuentro de vuelta. No podemos desconcentrarnos de esa manera, es importante ganar lo que se viene, la tabla está muy apretada y no podemos dar ventajas. Todos los equipos son difíciles, cada partido es muy parejo”, remarcó.



Por su parte John Hernández espera que el equipo mejore y pueda ir asegurando la clasificación a los cuartos de final. “Estamos tranquilos, tenemos un buen equipo y podemos remontar el resultado. Es importante el apoyo de nuestra gente, seguimos creyendo en nuestro trabajo, esperamos que el resultado sea a favor nuestro”, acotó.



Sobre el rival, ‘Goma’ expresó que “contra Alianza será un partido intenso, con un clima difícil. Todos los partidos son diferentes y sin importar la posición del rival, no podemos confiarnos, ser inteligentes, trabajar bien el partido y demostrar que somos capaces de ir asegurando la clasificación”.



En cuanto al técnico Rescalvo, el español espera plantear un partido inteligente. “Debemos buscar el resultado que nos permita ir asegurando la clasificación. Cuando quedan pocos partidos, las urgencias de todos comienzan a verse. Vamos con la intención de sumar tres puntos más”, comentó.



Alineaciones probables:



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Yhormar Hurtado, Carlos Pérez, Luciano Ospina, Cristián Flórez; Juan Ríos, Fredy Flórez, Manuel Palacios, Roger Torres; Alex Castro y César Arias.

D.T.: Juan Cruz Real.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Yulián Anchico, Jesús David Murillo, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Jhon Hernández; Juan Fernando Caicedo, Leonardo Castro.

D.T.: Ismael Rescalvo.



Julián Carreño

Para El Tiempo

Barrancabermeja



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín