Duelo directo por ingresar a las finales: Bucaramanga recibe al Huila

Atlético Bucaramanga será local frente al Huila en la fecha número 15 de la Liga I-2018. El equipo leopardo necesita una victoria para llegar al selecto grupo de los ocho mejores, pero antes, tendrá que sortear un duro rival que ha sido catalogado como la revelación del campeonato.

Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana, evidenciaron el trabajo en la zona medular del campo de juego, buscando partir de la solidez defensiva, pero sobre todo, se ha insistido en la construcción futbolística desde dos cuartos de cancha.



“Cada día el equipo se ajusta más a lo que queremos, buscaremos ser fuertes en defensa y con sociedades en la mitad de la cancha, tener la posesión del balón y lograr convertir sobre la portería adversaria. Huila, todos sabemos que es un buen equipo, que sale a proponer y que es muy rápido en la fase ofensiva”, afirmó el director técnico de Atlético Bucaramanga, Diego Cagna.



Ahora bien, Bucaramanga contará con el retorno de su delantero Michael Rangel, quien cumplió fecha de sanción en el partido con Envigado por acumulación de cinco tarjetas amarillas. El jugador santandereano será pieza fundamental para lograr la victoria frente al Huila.



“Afortunadamente estoy muy bien y listo para anotar goles y darle la victoria a mi equipo. Vamos a enfrentar un rival como Huila que viene haciendo las cosas bien, pero sabemos que de local no podemos ceder puntos y por tanto buscaremos darle una nueva alegría a nuestra afición ganando el partido”, expresó el jugador Michael Rangel.



En este orden de ideas, los leopardos tiene como objetivo lograr los nueve puntos de local y buscar sumar de visitante para estar al final de la fecha 19, dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato, y disputar su ingreso a semifinales de la Liga.



Huila quiere mantenerse en el grupo de los ocho en visita a Bucaramanga



Con la buena noticia de la habilitación por parte del departamento médico del volante Michael Ordoñez, quien se había perdido los dos últimos compromisos debido a una fatiga muscular, el cuadro opita se desplazó el viernes con 18 jugadores para su trascendental partido frente a Bucaramanga, este sábado, en el gramando del Alfonso López.



Debido a las lesiones y expulsiones de varios de sus jugadores en lo corrido del campeonato, el técnico Néstor Craviotto analiza con lupa los jugadores habilitados para disponer el mejor onceno titular de cara al compromiso.



Para el juego de la fecha 15, el estratega argentino no dispondrá de futbolistas vitales en su estructura como Ronaldo Tavera y el goleador Omar Duarte, expulsados en el juego frente a Alianza Petrolera. Afortunadamente, el técnico si podría utilizar al volante Michael Ordoñez, quien se unió a trabajos de esta semana después de estar cerca de 15 días alejado de las canchas por una lesión muscular.



El que sí se perderá parte de los partidos que restan, es el delantero bogotano Diego Gómez, quien presentó después del partido frente al América una contusión en su rodilla derecha y aún sigue en observación médica.



Debido a lo anterior, el Huila podría presentar novedades en su formación titular. El opita, que es octavo en la tabla pero con un partido aplazado, tendría en su equipo titular el aporte de los juveniles Andrés Amaya, volante por banda derecha, y Deyman Cortés, delantero campeón con Colombia en los Bolivarianos, de Santa Marta, y que ya suma varios partidos de Liga.



“Sabemos que esto cada día se aprieta más, en la medida en que se acortan los partidos y de eso somos conscientes nosotros, por eso llegamos con la firme intención de sumar para mantenernos en el grupo de los ocho. Esperamos que sea un bonito partido y que los aficionados que asistan salgan contentos del estadio.”, sostuvo el lateral Elvis Perlaza.



Por su parte, el experimentado zaguero central Andrés Felipe Correa indicó que no se puede volver a cometer los mismos errores: “Necesitamos volver a ser el equipo sólido de los partidos anteriores, somos conscientes que frente a Alianza las cosas no salieron en el complemento, pero este equipo ha mostrado solidez y buen fútbol y por ello está donde está”.



Alineaciones probables:



Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda, Harold Gómez, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Víctor Castillo, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas, Michael Rangel y Franco Arizala.

D.T.: Diego Cagna.



Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Edie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Michael Odoñez, José David Luedo; Andrés Amaya, Mayer Candelo, Eduard Lopez; Deyman Cortes o Jorge Ramos.

D.T.: Néstor Craviotto.



Julián Carreño

Para El Tiempo

Bucaramanga





José Diego Cardoza

Para El Tiempo

Neiva