Jaguares vs. América, un duelo de necesitados en el Jaraguay

En su vuelta al estadio Jaraguay, de Montería, Jaguares quiere salir de la racha negativa en la que registra tres juegos sin ganar y sin marcar gol en la Liga I 2018, por tal motivo frente al América de Cali, buscará el triunfo. Celestes y escarlatas rivalizarán por la octava fecha del balompié de la primera división en Colombia, este jueves desde las 8:00 de la noche.

Jaguares regresa a su casa habitual después de haber jugado sus tres primeros encuentros del actual torneo en el estadio Armando Tuirán Paternina, de Sahagún, donde sacó dos triunfos: 2-0 sobre Tolima y 1-0 frente a La Equidad, y un empate 0-0 con Patriotas.



Para este compromiso, los de Córdoba tendrían dos cambios obligatorios con respecto al once inicial que afrontó el partido pasado frente a Atlético Nacional con el que perdió 1-0, en Medellín. Uno de ellos es el del defensor central Ramón Córdoba, quien por acumulación de cinco tarjetas amarillas, se perderá este encuentro contra su exequipo.



Otro de los que no estará será el delantero samario Darwin López, quien sufre un esquince de ligamento colateral medial de segundo grado en la rodilla derecha, por lo que no podrá estar en las próximas tres o cuatro fechas, dependiendo su evolución.



Por otro lado, otros jugadores que aún siguen lesionados según lo expresado por el médico del club, Augusto Bermúdez, son el volante Danilson Córdoba, quien ya cicatrizó del desgarro, pero no ha podido emprender trabajos de campo por un hematoma; y el delantero Éder Steer, quien tiene un desgarro.



A su vez, el que “empieza a recuperarse y que igualmente espera el alta deportiva es el volante Alexis Hinestroza, quien ya realiza labores de fortalecimiento muscular", dijo el galeno.



En torno al valor de la boletas para el duelo de este jueves, las directivas del club han dado a conocer que lo precios son: 20 mil pesos en la tribuna oriental; 40 mil occidental; y 60 mil VIP.



Esta será la tercera vez que Jaguares y América se enfrentan por Liga. En 2017, el club felino empató 0-0 en Montería y ganó 2-0 en Cali.



América confía en sumar en su visita a la calurosa Montería frente a Jaguares

Este jueves, América visitará la ciudad de Montería, donde tratará de salir del mal momento en que se encuentra, luego de haber quedado eliminado de la Copa Suramericana por Defensa y Justicia, en el Pascual Guerrero.



El onceno escarlata tendrá variantes importantes en su nómina titular: tendrá el debut de Jéfferson Cuero desde el ‘vamos’. Además, estará desde el inicio el volante canterano Gustavo Carvajal para acompañar en la primera línea de volantes a Elkin Blanco y a Avimiled Rivas. El delantero Cristian Martínez Borja será suplente en el equipo que dirige Jorge ‘Polilla’ da Silva.



América viajó a Montería al mediodía del miércoles, con escala en Bogotá, de donde partieron a la capital de Córdoba. El onceno que dirige el charrúa estará hospedado en el hotel GHL de Montería.



Recordemos, que los diablos rojos perdieron al delantero uruguayo Kevin Ramírez, quien fue intervenido quirúrgicamente el lunes anterior de una hernia inguinal y el cual le causará una incapacidad de 4 semanas alejado de los campos de juego.



Alineaciones probables:



Jaguares: Wílder Mosquera; Juan Zuluaga, Wilmer Díaz, Edwin Ávila, Elvis González; Juan Roa, Kevin Londoño; Deinner Quiñones, Juan Mezú, Léiner Escalante y Pablo Rojas.

D.T.: José Manuel Rodríguez.



América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Anderson Zapata, Iván Vélez; Avimiled Rivas, Elkin Blanco, Gustavo Carvajal, Cristian Dajome; Jéfferson Cuero, Carmelo Valencia.

D.T.: Jorge da Silva.



Guidelfredo Avendaño

Para El Tiempo

Montería



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @Bernardifutbol