Junior espera recuperar su brillo frente a Millonarios en el Metropolitano

A pesar de marchar séptimo en la Liga, a seis puntos del líder, con un partido menos, y de acumular cuatro juegos sin conocer la derrota (tres triunfos y un empate), al Junior le sigue costando satisfacer el exigente gusto futbolístico de sus hinchas, que no están conformes por la forma como juega el equipo que dirige Alexis Mendoza.

Lo más reciente fue el empate sin goles conseguido el pasado jueves en calidad de visitante frente a Rionegro Águilas, donde la presentación del equipo rojiblanco no fue la mejor y estuvo más cerca de perder este juego, que de traerse un resultado positivo.



Este domingo, a partir de las 5:15 p. m. en el estadio Roberto Meléndez, Junior volverá a tener una prueba exigente contra el actual campeón, Millonarios, contra el cual no sólo aspira a cosechar una nueva victoria que le permita seguir escalando posiciones en la Liga, sino mejorar su expresión futbolística, la misma que encantó a sus seguidores y mereció elogiosos en el semestre anterior.



Para ello, es necesario que jugadores estandartes del equipo, como Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, levanten su nivel. Ambos aún están distantes de ser la llave demoledora que dio origen al famoso 'Cha-Teo' y las consecuencias ya saltan a la vista: 'Teo' no fue convocado a la Selección Colombia para los partidos amistosos frente a Francia y Australia. Chará, aunque sí apareció en la lista de Pékerman, no tiene nada garantizado de cara al Mundial de Rusia.



La buena noticia para Junior fue la oficialización de la convocatoria de Víctor Cantillo, uno de los jugadores de más alto rendimiento en la divisa barranquillera, desde que el año pasado cuando llegó procedente del Pasto. Cantillo, totalmente recuperado de la lesión que lo marginó de los dos últimos partidos, a petición de Pékerman, fue liberado para que viajara a integrarse a la Selección y por lo tanto no será de la partida frente a Millonarios.



"Estoy tranquilo, con los pies en la tierra, trabajando fuerte con Junior, entregándolo todo por esta institución que es la que me ha brindado posibilidades de cambiar mi vida. A la Selección tengo que ir a aportar de la misma manera como lo hago en Junior, hay grandes jugadores en mi posición, de mucha jerarquía, pero yo vengo preparándome y entregándolo todo en Junior", aseguró Cantillo poco después de conocer su llamado.



Contra Millonarios se mantendría el mismo equipo que actuó contra Rionegro Águilas. Alexis Mendoza desea seguir dándole rodaje a la nómina pensando que esta llegue de la mejor forma a otro partido cumbre: el del 4 de abril, en la Bombonera, frente a Boca Juniors, por la Copa Libertadores.



Alineación probable:



Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Alberto Rodríguez, Germán Gutiérrez; Luis Narváez, James Sánchez, Sebastián Hernández, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez; Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Alexis Mendoza.



Manuel Ortega Ponce

Redacción ADN

Barranquilla