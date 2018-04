Medellín y una prueba de fuego en la Liga: recibe al difícil Patriotas

Deportivo Independiente Medellín recibe a Patriotas este domingo desde las 6:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Partido válido por la fecha 12 de la Liga I-2018.

Tras igualar con Tolima y caer frente a Santa Fe, el equipo del pueblo ha cedido terreno en el campeonato. Contra los lanceros, tienen una gran oportunidad de meterse en los puestos de privilegio y llegar con ‘aire en la camiseta’ para el Clásico Montañero del próximo domingo.



Dos cambios serán los que el cuerpo técnico de Independiente Medellín hizo con respecto al equipo que cayó en Bogotá frente a los cardenales: salen de la convocatoria Elacio Córdoba y Sebastián Macías, en sus lugares estarán Elvis Mosquera y Ever Valencia.



Precisamente, Elvis habló sobre su regreso a la nómina y lo que debe trabajar el equipo del pueblo si quiere volver a celebrar en el campeonato. “Somos locales, hay que tener precauciones pero debemos sacar los tres puntos para irnos asegurando en la clasificación”, señaló.



En cuanto a las fallas en defensa, el jugador escarlata explicó que “somos conscientes de lo que ha pasado la zona defensiva, esta semana tuvimos tiempo para corregir y trabajar. Ahora tenemos una linda oportunidad para revertir esa situación”.



Sobre el rival, Mosquera apuntó que “es un equipo que vienen haciendo las cosas bien, desde hace algún tiempo están trabajando juntos, luego le han llegado dos jugadores de experiencia y eso los hace más fuertes. Nosotros debemos ser inteligentes, respetar nuestra casa y buscando un buen resultado”.



Pensando en las mejoras constantes que debe tener el poderoso, su técnico Ismael Rescalvo detalló que “son situaciones que hemos hablado con los jugadores, hemos tenido desconcentraciones que nos han costado resultados. Tenemos la intención de corregirlas y que no vuelvan a suceder”.



Imaginándose el partido, el técnico ibérico comentó que “se viene un partido muy importante, viene con una racha de buenos resultados. Nosotros debemos sumar, estamos cerca de la clasificación. La Liga ha tenido rachas buenas y otras no tanto, Patriotas es un equipo peligroso con buenas transiciones de defensa y ataque. Debemos imponer nuestro juego”.



Alineación probable:



Medellín: David González; Yulián Anchico, Hernán Pertuz, Jorge Segura, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Mauricio Gómez; Juan Fernando Caicedo, Germán Ezequiel Cano.

D.T.: Ismael Rescalvo



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín