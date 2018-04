Nacional espera conservar su buen momento de local en el clásico contra Medellín

Atlético Nacional recibe al Deportivo Independiente Medellín este domingo, desde las 5:15 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, en encuentro válido por la fecha 13 de la Liga I-2018.

La derrota en Bolivia y el empate frente a Chicó son cosas del pasado para los dirigidos por Jorge Almirón, quienes quieren regresar a la cima del campeonato con un triunfo en el clásico antioqueño número 297.



Los números verdolagas son más que impactantes: hace más de un año no pierden por Liga en condición de local, apenas fueron derrotados una vez en 12 fechas disputadas del certamen y es uno de los equipos con menos goles recibidos. Datos que quieren seguir manteniendo el verde paisa, si quiere ir asegurando su clasificación a las finales.



Con respecto al partido frente a Bolívar, varios cambios implementó el cuerpo técnico argentino de cara a este compromiso: regresa Macnelly Torres, Rafael Marcelo Delgado y Dayro Moreno, jugadores a los que les dieron descanso y en los que tendrán una parte importante para el juego creativo y ofensivo. Por otro lado, los centrales Felipe Aguilar y Carlos Cuesta, presentan molestias físicas y no fueron convocados.



Otro de los reservados es Steven Lucumí, el vallecaucano disputará su tercer clásico antioqueño, conoce de la responsabilidad y quiere festejar por primera vez en estos duelos. “Pensamos en ganar el partido, será muy fuerte, ellos vienen ganando los partidos. Tenemos que estar muy fuertes, hay muchos ingredientes en juego, ellos también quieren la punta y para nosotros es importante mantenerla”, remarcó el extremo.



Por su parte, Jorge Almirón declaró que “entiendo lo que significa este clásico, es el partido que todos quieren jugar. Venimos de perder, hicimos un largo viaje. Tenemos un buen estado de ánimo, vamos a prepararnos para hacer un gran partido. La gente que paga una entrada y tiene la camiseta verde nos pide en ganar este compromiso, no les importa el desgaste, el cansancio. Debemos jugarlos con el corazón”



Alineación probable:



Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Alexis Henríquez, Diego Braghieri, Marcelo Delgado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres; Steven Lucumí, Andrés Rentería, Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín