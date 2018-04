Once busca acercarse a la clasificación frente a un combativo Tolima

Once Caldas empieza a recuperar cierto protagonismo en la Liga, después de haber vuelto a la senda del triunfo tras alcanzar dos victorias en serie. Ahora, se dispone a conseguir su tercer triunfo consecutivo este miércoles, cuando reciba en el estadio Palogrande a Deportes Tolima, a las 6:00 p.m.

Los de Manizales mostraron baches en cuanto a resultados deportivos, sin embargo, siempre se han sostenido en el lote de clasificados y empiezan a cumplir los objetivos propuestos. El primero de ellos es distanciarse de la zona de descenso y, el segundo, inscribirse en el grupo de los ocho; meta que parece estar cercana, pues les falta conquistar 7 puntos, que garantizarían su paso a esta fase del rentado.



El orientador Hubert Bodhert muestra cierta tranquilidad por haber roto la barrera de las 20 unidades en la tabla (22) y sus dirigidos marchan quintos en el cuadro de posiciones. Contexto motivante para enfrentar a los pijaos, en la fecha 14 del campeonato colombiano.



“Tolima a donde ha ido siempre ha sido agresivo, siempre ha ido a buscar sus partidos. Espero un equipo abierto porque tiene la necesidad también, una necesidad imperiosa de ganar para poder entrar al grupo, nosotros la necesidad de ganar para acercarnos a nuestra clasificación, entonces, lo que se viene de aquí en adelante son finales. Son rivales directos y hay que afrontarlos como tal, no creo que encontremos un equipo que se vaya a esconder, tengo claro que Gamero siempre ha ido a buscar sus partidos a donde quiera que va”, dijo Bodhert.



El entrenador advirtió a sus jugadores de la competencia física del vinotinto y oro, caracterizada por el ímpetu e incluso la fuerza desmedida en algunos pasajes de sus duelos, motivo por el cual se apelará al choque frontal y ofensivo, con la meta de someter al rival, en pocas palabras se apela a la misma medida.



“Me ha tocado generar y cuando el resultado está a favor, el profesor me pone como un mixto. Ellos tienen su plus, tienen su velocidad por los costados y eso los hace diferentes”, indicó Yesus Cabrera.



Al mediocampo regresará el juvenil Luis Sinisterra, quien luego de pagar fecha de sanción por acumulación de amarillas, recupera su puesto en la nómina titular. El extremo hace parte de la nueva camada, entre quienes están Johan Carbonero, Miguel Nazarit, David Lemos y Marcelino Carreazo, canteranos que ya le han dado éxitos al blanco.



“Estamos muy contentos con esta gran oportunidad que nos está dando el cuerpo técnico, mis compañeros al igual lo ven así y queremos aportar desde el más chico al más grande, de eso se trata, este conjunto está muy unido y vamos todos para el mismo lado”, manifestó Sinisterra.



La segunda novedad será la reaparición del venezolano Édder Farías, que comandará el frente de ataque. Este escenario sacrifica a Uvaldo Luna, quien pierde su puesto, después de confirmarse que Ray Vanegas será el extremo izquierdo.



Tolima tiene en la mira el grupo de los ocho



Con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan ingresar al grupo de los ocho, intención soportada en los recientes tres resultados obtenidos (triunfo y empate como visitante y victoria como local), Deportes Tolima viajó a Manizales para encarar el juego frente a Once Caldas, de la fecha 14 de Liga.



Para este juego no estará el capitán pijao, Fáiner Torijano, quien vio la tarjeta roja el partido anterior frente a Junior. Su lugar será ocupado por Luis Payares, que ha encajado bien en el funcionamiento defensivo del plantel tolimense. Así mismo, por disposición técnica, se mantendrían como titulares el portero Álvaro Montero y el delantero Marco Pérez, pese a que los habituales titulares: Joel Silva y Ángelo Rodríguez ya forman parte de los convocados desde la fecha pasada.



En el compromiso anterior, el vinotinto y oro mostró un rendimiento parejo, fue contundente para atacar y supo contener la intención del rival, reflejando que los jugadores están asimilando bien lo que pide el técnico Gamero. El ubicar tres volantes en primera línea y darle más libertad a los creativos, ha permitido equilibrar el trabajo en la zona media de la cancha.



Contra Junior, la figura del partido fue Sebastián Villa, quien volvió al gol (lleva cinco en el torneo), además fue desequilibrante con su velocidad ante la defensa rival. El antioqueño habló antes del viaje a la capital de Caldas.



“Es motivante lo que estoy viviendo, tengo mucha alegría por lo que me está pasando con el equipo, aparte de los goles, estoy acompañando bien las jugadas de ataque y le aporto al colectivo. En lo personal está bien mi familia y eso me da tranquilidad, esperemos frente a Caldas, que es un rival fuerte, y por algo está dentro de los ocho, sigamos por con el buen rendimiento y ganar para meternos en la parte de clasificación”, dijo.



La última victoria del cuadro tolimense en el Palogrande se registra el 8 de septiembre de 2012, el marcador fue 1 por 0 con anotación de Breyner Bonilla.



Alineación probable:



Deportes Tolima: Ávaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Luis Payares, Julián Quiñones, Omar Albornoz; Rafael Robayo, Carlos Robles, Carlos Rentería, Sebastián Villa, Yohandry Orozco; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Diego Peralta, Miguel Nazarit, y David Gómez; Hárrison Henao y Sergio López; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera y Ray Vanegas; Édder Farías.

D.T.: Hubert Bodhert.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para El Tiempo

Manizales



Guillermo González

Para El Tiempo

Ibagué