Tolima quiere mantenerse en los ocho contra una Equidad sin margen

Con un alto rendimiento como visitante, refrendado por los resultados alcanzados en los recientes tres juegos fuera del Manuel Murillo Toro, incluido el pasado partido en Manizales, donde una decisión de los organizadores del campeonato permitió terminar el compromiso y el vinotinto y oro sacó provecho y sumó tres puntos que lo metieron al grupo de los ocho.

Ahora, Deportes Tolima espera el encuentro frente a La Equidad, en el que espera obtener la victoria para mantenerse en la zona de clasificación.



El juego de este sábado, que abre la fecha 15 de la Liga, le permitirá al técnico Alberto Gamero darle continuidad a la base de la nómina que ha utilizado en las recientes jornadas, lo que significa, que seguirían relegados al banco de suplentes Joel Silva y Ángelo Rodríguez. Por su parte, el capitán Fáiner Torijano pagará la segunda y última de las fechas de sanción que le impusieron.



Nuevamente como local, el planteamiento del equipo pijao sería con tres volantes de marca y dos creativos, idea que ha sido bien capitalizado por hombres como Rafael Robayo y Carlos Robles, que desde la primera línea del mediocampo han llegado a posición de gol, aportando en recuperación y en labor ofensiva.



Para el ataque se ratifica la confianza a Marco Pérez, jugador rendidor para lo que pide el técnico en cuanto a desgaste del rival y con buena ubicación en el área contraria. El delantero chocoano habló sobre la expectativa del juego contra La Equidad:



"Vengo con mucha confianza aprovechando las oportunidades del ‘profe’, La Equidad es un equipo que se para bien, son fuertes en defensa, pero nosotros tenemos que ganar para seguir en los ocho porque no podemos salir de ese grupo".



Sin margen de error, La Equidad visita al Tolima en Ibagué



La Equidad no se quiere quedar por la fuera de la fiesta de las finales y para ello espera quedarse con los tres puntos frente al Tolima, este sábado a las 2:00 de la tarde, en el duelo que le dará apertura a la fecha número 15 de la Liga I-2018.



Los aseguradores buscarán sumar como visitantes por primera vez en este campeonato contra un conjunto piajo, que en el Manuel Murillo Toro, es difícil de vencer.



“Contra Leones fue un partido complicado, un equipo que vino a proponer. En el segundo tiempo vinieron los goles, esperemos seguir por la misma senda y el día sábado tratar de sacar esos tres puntos, que en verdad los necesitamos”, dijo Carlos Peralta, el autor de los tantos en el triunfo 2-0 sobre el conjunto antioqueño, en Techo.



Para mantener esa ilusión de ingresar a los ocho, los conducidos por Luis Fernando Suárez, que tienen 17 puntos en la casilla 13, ya no tienen margen de error. Deberán sumar, como mínimo, 11 unidades para estar en los cuartos de final.



“Estamos vivos y vamos a pelear hasta el final, este equipo está para grandes cosas. Tenemos la plena seguridad que vamos a clasificar entre los ocho”, agregó Peralta.



Para dicho compromiso, el DT antioqueño volverá a contar con Stalin Motta, quien ya cumplió fecha de sanción por amarillas, y también volvió a la convocatoria Diego Valoyes. Los que sí no estarán por prevención de lesiones son el lateral Andrés Correa y el central Francisco Nájera.



“Contra Tolima es un partido complicado, difícil. Vamos a salir a proponer, a buscar el resultado que necesitamos. Nos preparamos para eso”, concluyo el delantero nacido en San Antero (Córdoba).



Alineaciones probables:



Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Julián Quiñones, Luis Payares, Omar Albornoz; Rafael Robayo, Carlos Robles, Carlos Rentería, Sebastián Villa, Yohandry Orozco; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.



La Equidad: Cristian Bonilla; Jhon Álex Cano, John García, Jeider Riquett, Amaury Torralvo; Juan Alejandro Mahecha, Daniel Padilla; Walmer Pacheco, Stalin Motta, Diego Valoyes; Diego Peralta.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Guillermo González

Para El Tiempo

Ibagué



Redacción Futbolred