Huila, con un solo punto, recibe a Rionegro Águilas por la Liga II

Sin mayores novedades en formación titular el cuadro del argentino Néstor Craviotto, que todavía no conoce la victoria en el segundo semestre, le apuntará este sábado a su sumar sus primeros tres puntos, cuando enfrente a Rionegro en juego correspondiente a la tercera fecha.



Como novedad el cuadro huilense podría registrar en su onceno titular el regreso del portero Giovanni Banguera quien superó un esguince grado uno en su tobillo izquierdo y ha trabajado normalmente toda la semana con el equipo.



Aunque todavía no se habla de crisis el interior del equipo, si es consciente el grupo de jugadores de la urgente necesidad de ganar en casa y sumar los primeros tres puntos. Huila viene de igualar con Medellin 0/0 en su primera salida y de perder con Cali 1/0 la jornada anterior.



“Somos conscientes de que debemos hacer respetar la casa y vamos a apuntarle a una victoria este sábado frente a Rionegro, un equipo que se ha mostrado muy bien parado en los dos primeros partidos. La principal fortaleza del Huila fue la gran sumatoria de puntos en casa el campeonato anterior y a eso le vamos a apuntar” Sostuvo el lateral Elacio José Cordoba que llegó del Medellín para reforzar la banda derecha tras la salida de Elvis Perlaza.



Por su parte el central mexicano Daniel Duarte de buen trabajo en su debut frente al Cali sostuvo que hay que mejorar en la definición.



“Creo que hoy la principal falencia del equipo es el trabajo en el último cuarto de cancha y eso lo hemos trabajado esta semana con los profesores. Creo que nos falta ser más precisos en las pocas opciones que estamos generando. Espero que los muchachos que recién llegaron esta semana para la zona delantera nos den una mano y que encontremos el equilibrio que necesitamos. Claro que mientras se ponen tono, este sábado hay que ganar, porque nos urge la sumatoria de los puntos” Recalcó el jugador que llegó esta temporada después de su paso por el Boyacá Chicó.



Huila podría parar este sábado en su partido frente Rionegro en siguiente equipo titular.

Geovanni Banguera, Elacio Cordoba, Daniel Duarte, Eddie Segura, Lucas Trejo, Harlin Suarez, Ronaldo Tavera; Diego Gomez, Michael Ordoñez, Michael López y Andres Amaya.



Hoy se presentaron a exámenes médicos el delantero Juan Sebastián Herrera, y el lateral Luis Tipton, mientras que ya sumó su primera practica el lateral y volante Carlos Riascos.

Hoy es esperado Camilo Andres Correa delantero que fue facilitado por Santa Fe a préstamo durante un año.



En departamento medico la buena noticia es que el volante Edward López quien presento un micro desgarro en el posterior de su pierna izquierda podría regresar para la quinta fecha del campeonato cuando Huila reciba en Neiva al Caldas de Manizales.



Rionegro Águilas, que contrató otro refuerzo, visitará este sábado a Atlético Huila



El equipo del oriente antioqueño acabó de sumar otro delantero a su plantilla de jugadores, se trata de Estéfano Arango, vallecaucano de 24 años, quien viene proveniente del club ecuatoriano Emelec, el cual llegó a préstamo por seis meses. Con esta nueva incorporación Rionegro completó ocho caras nuevas para este semestre.



Entre otras cosas, el partido de este sábado, a las 4:00 de la tarde, trae buenos recuerdos para varios integrantes de las Águilas, quienes anteriormente militaron en Atlético Huila, como es el caso de Carlos Ramírez, Roque Caballero y hasta el mismo técnico Jorge Luis Bernal.



“Tengo muy bonitos recuerdos de cuando jugué en Huila. Por un lado fue una ciudad que me trató muy bien a mí y a mi familia. Además, en lo profesional, ayudé para un gran logro deportivo. El partido de este sábado será un lindo regreso al estadio, pero como institución me debo a Rionegro y el respeto se demuestra jugando buen fútbol”, recordó el defensa Carlos Ramírez.



“Tengo buenos recuerdos de allá. Salí muy bien del equipo, los hinchas todavía se acuerdan de mí y me escriben, pero este sábado me toca afrontarlos con toda la disciplina y el profesionalismo que le debo al club del que ahora hago parte”, añadió Caballero.



Mientras que el técnico Bernal no quiso referirse a su anterior club, pero sí dijo esto del partido: “Vamos con muchas ilusiones para seguir sumando en el casillero general, ojalá ganemos los tres para llegar a siete puntos”.



En cuanto a la nómina titular no tendrá modificaciones para este partido. Tendrá el mismo tridente de ataque, con Edinson Toloza, de enganche, y Leandro Velásquez y Roque Caballero, en la punta como finalizadores.



Alineaciones probables



Atlético Huila: Geovanni Banguera, Elacio Cordoba, Daniel Duarte, Eddie Segura, Lucas Trejo, Harlin Suarez, Ronaldo Tavera; Diego Gomez, Michael Ordoñez, Michael López y Andres Amaya.

D.T.: Néstor Craviotto.



Rionegro Águilas: Lucero Álvarez; Álvaro Angulo, Fernei Ibargüen, Carlos Ramírez y Daniel Muñoz; Fredy Hinestroza, Francisco Rodríguez, Jhonny Vásquez y Edinson Toloza; Leandro Velásquez y Roque Caballero.

DT: Jorge Luis Bernal.







José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Neiva



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro