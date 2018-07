Le llegó la hora a Atlético Nacional, debuta contra Tolima en la Liga

Atlético Nacional jugará su primer partido del torneo colombiano el miércoles a las 7:45 p.m. en el Atanasio Girardot ante Deportes Tolima. Por cuestiones de calendario se dio que los equipos que jugaron final del torneo pasado jueguen en la primera fecha.

Nacional se preparó en los Estados Unidos para afrontar la triple competencia (Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores) de este semestre. En territorio americano jugó tres partidos con resultados mixtos: Chivas de Guadalajara (emapate 2-2 y triunfo verde en los penales 4-5) y dos ante América de Cali (el primero fue un empate 0-0 y el segundo 1-1, donde América ganó desde los once pasos 4-5).



La nómina verdolaga sufrió varias bajas. Juan Pablo Nieto y Edwin Velasco pasaron cedidos al Once Caldas. Ronaldo Lucena jugará en Deportivo Táchira, también prestado, Brayan Rovira extendió su cesión con el Bucaramanga. Hadier Borja y Óscar Franco pasaron a América de Cali y Rionegro Águilas respectivamente. Andrés Sarmiento está a prueba en Bélgica y Elkin Blanco volvió de su préstamo en América, pero no será tenido en cuenta y se le busca equipo.



Los verdes le rescindieron el contrato a Ezequiel Rescaldani, Roderick Miller, Alejandro Bernal (América de Cali), Cristian Bonilla (Al-Fayha), Jeison Palacios, Francisco Nájera, Diego Arias (Once Caldas) y Macnelly Torres (Deportivo Cali).



Tres jugadores terminaron sus préstamos con Nacional y volvieron a sus equipos. Andrés Rentería volvió a México (Cruz Azul), Jackson Montaño, jugador del Quindío pasó a Alianza Petrolera y Farid Díaz volvió su préstamo en Olimpia y no renovó con Nacional.



Jorge Almirón sumó cuatro refuerzos. El lateral izquierdo Deiver Machado (Gent de Bélgica), el extremo derecho Yerson Candelo (Querétaro), el volante creativo Juan Pablo Ramírez (Leones) y el extremo derecho Carlos Rivas (Orlando City).



Para este partido, Almirón no contará con tres jugadores. Fernando Monetti no será tenido en cuenta porque debe cuatro fechas de sanción, Diego Braghieri y Aldo Leao Ramírez tienen problemas físicos.



Tolima a escribir una nueva historia defendiendo el título



Deportes Tolima inicia la defensa del título, precisamente ante el rival y en el estadio donde obtuvo la segunda estrella, la apertura del Torneo para el campeón Colombiano será ante Atlético Nacional este miércoles 25 de julio.



Para el segundo semestre el equipo Pijao contrató al mediapunta, Andrés Ramiro “manga” Escobar, los volantes, Daniel Cataño y Luis González (Venezolano) y el atacante, Jorge Ramos, de igual forma retornó luego de seis meses de préstamo en el Cúcuta el extremo, Jader Obrian.



De estos Ramos, Obrian y González están en la nómina que viajó a la capital antioqueña, Escobar y Cataño se quedaron en Ibagué recuperándose de sobrecarga muscular, asì mismo se destaca el retorno a los terrenos de juego del defensor, Sergio Mosquera que será de la partida ante los verdes.



En los juegos de pretemporada, Tolima enfrentó a Bogotá F.C. y al Atlético Huila en Ibagué y Neiva, en esos partidos el técnico Gamero probó varios esquemas y utilizó toda la nómina que tiene a su disposición, realizando variantes especialmente en la zona de creación y el ataque donde se tiene la tarea de reemplazar a Sebastián Villa y Ángelo Rodríguez que salieron hacia el futbol el exterior.





Alineaciones probables



Atlético Nacional: Christian Vargas, Cristian Mafla, Alexis Henríquez, Felipe Aguilar, Helibelton Palacios, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Juan Pablo Ramírez, Jeison Steven Lucumí, Vladimir Hernández y Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.



Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Danobis Banguero, Rafael Robayo, Luis Paz, Rafael Carrascal, Luis González, Omar Albornoz; Marco Pérez.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín

En twitter: gomez_simon