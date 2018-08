Atlético Nacional se quiere recuperar en la Liga II contra América

Atlético Nacional respiró el miércoles ante Patriotas por la Copa Colombia. Obtuvo una victoria por la mínima y eso le dio un poco de impulso para afrontar lo que sigue en el torneo colombiano. El sábado se medirá en Cali frente América a las 5:30 p.m. y busca los tres puntos para de una vez por todas levantar cabeza.

Nacional está por encima en la tabla (11) que América por diferencia de gol y una victoria los metería en el selector grupo de los ocho.



Pablo Richetti, asistente técnico de Atlético Nacional admitió que la victoria fue un alivio para el plantel. “Veníamos haciendo buenos partidos y no podíamos ganar y sin hacer nuestro mejor partido logramos los tres puntos. Toca seguir con este envión para ganar el sábado nuevamente”.



Los duelos contra el América son clásicos y por esa razón, Nacional saldrá a atacar al rival. “Sabemos de la importancia que tiene tanto para el club como para los hinchas. Saldremos a atacar y a ganar este partido”, dijo Richetti.



Sobre el encuentro, avizoró que el partido será muy duro y entretenido, como todos los clásicos, porque ambos quieren ganar y en especial América que hace rato no vence a Nacional en casa. “Es un rival que va a ser durísimo porque corren todos y con su gente querrán volverle a ganar otra vez a Nacional”.



Nacional solo tendrá una baja forzada y es la de Yerson Candelo por lesión. El exjugador del Cali sigue recuperándose de una molestia en el muslo derecho que sufrió la semana pasada y no será tenido en cuenta. Reinaldo Lenis, que fue titular ante Patriotas no viajará por decisión técnica.



Se destaca la vuelta de Fernando Monetti a los concentrados en liga. El argentino cumplió sus cuarto fechas de sanción y podría ser de la partida. Alexis Henríquez se recuperó de un cuadro viral y volvió a ser tenido en cuenta por el torneo local. Juan Pablo Ramírez vuelve a la convocatoria por decisión técnica.



Alineación probable



Fernando Monetti, Helibelton Palacios, Alexis Henríquez, Felipe Aguilar, Deiver Machado, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez, Steven Lucumí, Omar Duarte y Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín