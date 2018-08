Duelo de los últimos de la tabla: Deportivo Pasto vs. Leones por Liga 

Este martes en la noche, en el estadio Libertad el Deportivo Pasto espera ganar su primer partido en la era de Hernán Alberto Lisi, quien llegó al banco a reemplazar a Flabio Torres quien se retiró por los malos resultados, y cuyo debut del estratega argentino no fue positivo en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, donde cayó ante La Equidad por un gol a cero.

Ahora, los aficionados aunque aún no están muy motivados, esperan que el nuevo timonel logre llevar al onceno a mejor puerto, siendo el primer intento el de alejarse del temible descenso y segundo volver a ser protagonista en tierras nariñenses.



Hernán Alberto Lisi, ha tomado varias decisiones con el propósito de que su trabajo esté libre de distracciones y se le permita desarrollar su labor con el deseo de lograr el entendimiento con los jugadores.



El partido que será dirigido por el árbitro de Bolívar Carlos Ortega, se jugará a partir de las 7:30 de la noche, el último encuentro de la quinta fecha, enfrenta a dos equipos necesitados de un triunfo: Pasto para seguir en la máxima categoría y Leones por no regresar a la Primera “B” de donde salió airoso el año anterior y que ahora ocupa el último lugar, un cotejo de seis puntos.



En principio se ha visto en los entrenos que el conjunto nariñense podría repetir buena parte de la nómina que enfrentó a La Equidad, esperando conseguir el mejor resultado el martes en la noche.



El cuerpo técnico está observando a Adrián Estacio, quien podría convertirse en la revelación del onceno pastuso para los próximos partidos. Una figura diminuta, con gran movilidad y buen manejo del balón.



Listos para jugar en cualquier momento están: Víctor Cabezas, Mauricio Casierra, Carlos Giraldo, Brayan Lucumi, John Hernández y Brayan Fernández.



Leones se la jugará toda contra Deportivo Pasto



El equipo antioqueño, que este semestre arrancó con cuatro derrotas en línea, espera vencer a Pasto, este martes a las 7:30 p.m., para bajarle un poco a los 18 puntos de diferencia que le aventaja en el tema del Descenso.



El técnico de Leones, Juan Carlos Álvarez, tenía previsto que este semestre no iba a ser nada fácil, pues se estaban jugando dos cosas muy importantes: la permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano y el sueño de lograr un título de Liga.



Pero en ninguno de estos dos objetivos el equipo va bien. En la tabla del Descenso están situados en la última casilla, con 103 puntos, y para acabar de ajustar cargan una racha de siete fechas sin ganar desde el semestre pasado. Asimismo, en la Liga II, han sido derrotados en los cuatro juegos que ha disputado. Curiosamente, tres de ellos fueron a través de la pena máxima.



Cabe anotar que Leones no gana desde el 14 de abril del año en curso, cuando venció 2-1 a Millonarios en el estadio de Ditaires.



A los de Itagüí le quedan 15 fechas para ‘salvar’ la categoría. Al principio del semestre sumó ocho refuerzos, pero todavía algunos no han jugado.

“Nosotros realizamos micro ciclos de hasta seis días, los más sobresalientes pasan al once inicial o van como suplentes. Los refuerzos que han jugado son los que mejores condiciones han mostrado. Entre ellos Jherson Córdoba, Carlos Gallego, Francisco García, Yessy Mena, Kevin Rendón y Daniel Mantilla”, confesó el técnico Álvarez.



Por fuera de esta lista están: Víctor Córdoba, volante; Jhon Mondragón, defensor; y Wilmar Jordán, delantero.



Leones ha sido derrotado este semestre por América, Alianza Petrolera y Jaguares. En la fecha anterior, perdió 0-1 contra Bucaramanga.



“La derrota anterior es la que más duro nos ha dado, es la más triste de todas porque fue en donde mejor vimos al equipo, tuvimos argumentos y un excelente funcionamiento. Se logró una posesión de balón muy alta, pero desafortunadamente perdimos”, recordó el estratega antioqueño.



A pesar de estas cifras desalentadoras el técnico Álvarez confesó que no ha pensado en ningún momento dejar la dirección del club.



“Así haya perdido cuatro fechas debo seguir al mando del equipo. La vida tiene subidas y bajadas y es de hombres afrontar las peores situaciones”, concluyó Álvarez.



Para este compromiso el equipo no tendrá grandes modificaciones, al parecer la única que va a realizar Juan Carlos Álvarez será la sustitución de Juan Felipe Aguirre por Daniel Mantilla. El resto del plantel permanecerá igual al que jugó hace ocho días.



Alineaciones probables



Deportivo Pasto: Nahuel Losada, Gilberto García, Luis Copete, José Julián de la Cuesta, Martin Payares, Arnol Palacios, Juan Sebastián Villota, Julián Guillermo, Daniel Restrepo, Armando Vargas y Hernán Rivero.

D.T.: Hernán Alberto Lisi



Leones FC: Arled Cadavid; Jonathan Marulanda, Edisson Restrepo, Daniel Mantilla y Carlos Gallego; Sebastián Gómez, Felipe Jaramillo, Jherson Córdoba, Roger Lemus y Jhon Sánchez; Yessy Mena.

D.T.: Juan Carlos Álvarez.







Ramiro Rosero Arteaga

Para El Tiempo

Pasto



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Itagüí