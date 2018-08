Deportivo Pasto, tras goleada, recibe a Once Caldas en la Liga II-2018

Este domingo el Deportivo Pasto a las 5:30 de la tarde, enfrenta al colíder Once Caldas en procura de conseguir los tres puntos que le den vida o el hundimiento del barco, dados los malos resultados registrados en el inicio del campeonato, que ha puesto a pensar a distintos sectores por el futuro del onceno, además de tener la suerte de que los rivales directos han perdido sus compromisos como Leones y Boyacá, manteniendo la diferencia de 17 y 13 puntos, respectivamente.

Para el partido de este 5 de agosto, el equipo de Flabio Torres Sierra registrará una serie de cambios, como el retorno a la titularidad de Julián Guillermo en reemplazo de Carlos Giraldo, uno de los movimientos que ha pedido con urgencia no solo los aficionados y un amplio sector de la prensa deportiva.



De igual manera, se contará con el regreso de Juan Sebastián Villota jugador pastuso que regresa a su casa y con deseos de mantenerse en la titularidad, además de aportar para tratar de superar el mal momento que vive el equipo y el debut en la capital de Nariño de John Hernández, esperando su consagración en el conjunto nariñense.



El estratega pastuso Flabio Torres, ha manifestado el deseo de continuar al frente del equipo, esperando retomar la senda del triunfo a partir de este domingo, aunque existe ese temor, dada la forma como el técnico caldense Hubert Bodhert, convertido en el “coco” para el Deportivo Pasto quien desde la dirección primero en Real Cartagena, luego en Jaguares y en la actualidad con el conjunto albo, ha logrado sacar los mejores resultados en el estadio Libertad, esperando este domingo terminar con ese dominio.

Once Caldas buscará su tercer triunfo consecutivo en la Liga



Se han cumplido dos fechas de la Liga, en las cuales el Once Caldas logró sumar seis puntos, contexto que lo sitúa en la parte alta del tablero de posiciones, carta de presentación para enfrentar al necesitado Pasto, conjunto al cual pretende hundir definitivamente en el fondo de la tabla, con el único objetivo de asumir el liderato, siempre y cuando Equidad y Tolima, también invictos en el rentado cedan terreno en la tercera jornada del campeonato colombiano.



Los manizaleños se encuentran motivados, tras el buen arranque, aunque están aterrizados, incluso, miran al rival con cautela, pese al difícil momento vivido por los ‘volcánicos’, quienes de no ganar prácticamente sentencian el despido del técnico Flabio Torres.



La presión con la que jugarán los nariñenses, la quieren aprovechar los caldenses, que buscarán desesperar, ahogar, quitar la pelota y aprovechar cualquier desatención que los lleve a vulnerar la portería pastusa; la propuesta del entrenador Hubert Bodhert será ofensiva, en ese orden de ideas los orientados por Torres deberán redoblar sus esfuerzos en procura de conseguir el primer triunfo y mantener con vida artificial a Flabio.

“Cada partido es una final para nosotros, nosotros no hablamos tanto de la situación de Pasto, cada partido trae su propio afán y a mí me parece que Pasto es un muy buen equipo, ha tenido dos situaciones desafortunadas, pero es que yo recuerdo que yo aquí tuve cuatro en línea y no perdí la cabeza, pues yo creería que el técnico podrá estar en las mismas. Ellos van a salir por su necesidad, por todo lo que está pasando en el momento, van a salir desde el primer minuto a hacer una presión que nosotros debemos saber controlar”, dijo Bodhert.



Toda la semana se habló de la segura salida de la nómina titular de Johan Carbonero, sin embargo, conservará su puesto, porque en las últimas horas, Ricardo Steer, el goleador del ‘blanco’ padeció un edema en la pierna izquierda y por precaución no es llevado a la capital de Nariño, entorno que favoreció a Johan.



Ante la ausencia de Steer, David Lemos, responsable de entregarle la última conquista a los ‘cafeteros’, acompañará en el frente de ataque a Kevin Londoño y a Carbonero.





“Soy un nueve que busca más los filtros, los balones al costado, tengo un poco más de velocidad. Ahora se da la oportunidad de iniciar, creo que en Liga con el profesor Bodhert no había tenido la oportunidad de ser inicialista, este es un nuevo reto y ojalá lo afrontemos de la mejor manera”, comentó Lemos



Los ‘albos’ realizaron un trabajo leve en la mañana del sábado y después de finalizarlo emprendieron su viaje hacia territorio nariñense.



Alineaciones probables



Pasto: Nahuel Losada, Gilberto García, Luis Copete, José Julián de la Cuesta, Arnol Palacios, Julián Guillermo, John Hernández, Armando Vargas, Juan Sebastián Villota, Darío Rodríguez y Brayan Fernández.

D.T.: Flabio Torres.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, David Lemos y Johan Carbonero

D.T.: Hubert Bodhert.





RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto





RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA