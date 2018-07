La Equidad, tras triunfo de visitante, recibe a Jaguares de Córdoba 

Este viernes a las 6:00 p.m., en el Estadio Metropolitano de Techo, se enfrentará La Equidad contra Jaguares de Córdoba, por la segunda fecha de la Liga II-2018. El equipo asegurador llega después de un destacado debut en el que sumó los tres puntos, en condición de visitante. Por su parte, el equipo felino cayó de local frente a Once Caldas.

En el primer partido de la Liga en este semestre, La Equidad demostró llegar con un planteamiento renovado que no perdonó a Alianza Petrolera y se impuso 0-2 sobre el equipo santandereano. Con dos goles de Carlos Peralta, desde el punto penal, el conjunto bogotano le arrebató el triunfo a los petroleros y anotó la primera victoria de la fecha uno.



Jaguares, por su parte, no encontró la forma de contener el contragolpe del equipo blanco de Manizales y cayó 0-1 en el Estadio Jaraguay de Montería. En un partido poco vistoso y defendido por Once Caldas, el delantero debutante, Ricardo Steer, demostró su olfato goleador y definió para poner el solitario gol del triunfo caldense.



Los aseguradores, aprovechando la localía y con Peralta a la cabeza, buscarán la segunda victoria en la Liga, mientras que el equipo felino tendrá que ponerse las pilas para poder empezar a sumar.