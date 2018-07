Once Caldas buscará seguir ganando, recibe a Atlético Bucaramanga

Once Caldas arrancó con pie derecho la Liga, contexto motivante con el cual espera conseguir su segundo triunfo consecutivo, esta vez en calidad de local contra Bucaramanga, al que recibe este viernes a las 8:00 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales.

Los caldenses quieren ratificar lo hecho en la primera fecha en su visita a Jaguares, conjunto al que defensivamente controlaron, aunque registraron falencias en la posesión de la pelota circunstancia complicada para el técnico Hubert Bodhert, quien desde su llegada al banco cafetero sufre por la poca tenencia del balón.



El entrenador necesita soluciones en el medio campo, por ello pide a sus jugadores control en este espacio, con el propósito de hacerse dueño del esférico y contrarrestar las avanzadas de los ‘canarios’, quienes mostraron fortaleza en este sector del terreno con salidas de sus extremos, el antecedente neurálgico de los manizaleños.



“Queremos un equipo que administre mejor, que en la fase ofensiva sea más claro, más concreto y que maneje mejor los ritmos de juego. Bucaramanga es fuerte, tiene individualidades que marcan diferencia en el fútbol colombiano y como equipo vi muchas cosas interesantes ante Junior, sobre todo en su fase ofensiva. La hemos detallado”, dijo Bodhert.



Los ‘blancos’ sostendrán la nómina titular, eso sí, moverán permanentemente al mixto Juan Pablo Nieto, quien competirá en la segunda línea de volantes, pero con apoyo constante a los recuperadores Diego Arias y Juan David Rodríguez.



“Creo que nosotros donde vayamos a jugar, vamos a salir con el positivismo de ganar y quedarnos con los tres puntos. Tenemos la confianza, venimos haciendo las cosas bien”, comentó el lateral Edwin Velasco.



En una novela se ha convertido la posible salida del arquero José Fernando Cuadrado, que hasta el momento sigue en el club y se confirma su titularidad frente a los ‘búcaros’; solamente un acontecimiento de último momento sacaría al guardameta del encuentro, en caso de que se dé una negociación por el portero.



“La idea es unir al grupo, que seamos uno solo, aquí no va haber figura, la idea es que cada día nosotros vamos consolidando ese equipo para sacar esto adelante”, manifestó el delantero Ricardo Steer.



Durante varios días se anunció la contratación del puntero Yorley Mena, sin embargo, la misma no la corrobora el club, a razón del drama vivido con Cuadrado, que en caso de irse deja su espacio a un nuevo cancerbero, en cuyo caso se descarta la firma con Mena.



Formación probable



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Johan Carbonero; Ricardo Steer D.T.: Hubert Bodhert.







Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA