Once Caldas, a sumar para mantenerse en los 'ocho': recibe a Patriotas

Once Caldas recibe a Patriotas en Manizales por la fecha 16 de la Liga I-2018. este miércoles a las 6 p.m. El conjunto blanco viene de empatar por 2-2 contra Santa Fe.

El equipo orientado por Hubert Bodhert se jugará una final, así lo señala el entrenador, quien destaca este encuentro como el más importante del semestre, incluso, mentalizó a sus futbolistas en ganarle a los boyacenses, contexto convertido prácticamente en una obligación.



El presente del manizaleño parece lucir gris, no obstante, un triunfo contra el boyacense le clarificaría el panorama y lo dejaría cerca de los playoffs.



“Estamos ya listos, preparados para lo que se venga, esperamos con el favor de Dios tener un buen poder ofensivo, además del equilibrio en defensa para sacar este partido adelante. La única manera de contrarrestar la ofensiva de Patriotas es con un muy buen argumento futbolístico, bien elaborado, con mucha seguridad en la tenencia de la pelota y debemos tener un equipo creativo e inventivo, que rompa el bloque que ellos acostumbran hacer de visitante”, dijo Bodhert.



El orientador volverá a tocar su nómina, así se confirma el regreso del lateral izquierdo David Gómez, reemplazante del central Diego Peralta, expulsado del último encuentro ante Santa Fe. La salida de Peralta genera un movimiento posicional en la zaga: Geisson Perea pasa de la banda izquierda a la zona de centrales.



“Estamos para seguir trabajando, para seguir mejorando y seguir aportándole al equipo donde el profesor quiera y crea que sea necesario hacerlo. Aquí lo más importante es buscar el resultado, buscar ganar el partido del miércoles que es muy importante, nos acerca a la clasificación”, comentó Perea.



La segunda novedad sería la reaparición del recuperador argentino Sergio López por Luis Sierra y finalmente pierde la titularidad Mender García y estaría en su lugar, el creativo Yesus Cabrera.



Mauricio Restrepo sale del departamento médico, hará parte de los emergentes y se pretende que remate el compromiso.



“Uno como jugador siempre lo que espera es estar en el terreno de juego, estar entrenando, lo más difícil para uno es estar por fuera, en la terapia. Ojalá tenga una buena recuperación y estar bien físicamente, eso es lo principal”, manifestó Restrepo.



Los cafeteros ocupan la octava casilla del campeonato colombiano con 23 puntos, los mismos de Medellín, el séptimo del rentado.



Tarea difícil para Patriotas en su enfrentamiento contra Once Caldas



Un duro examen tendrá Patriotas Boyacá. El cuadro ‘Rojo’ del departamento pasa por un gran momento en el torneo y solo espera ratificarlo en el estadio Palogrande consiguiendo un resultado positivo que le permita estar más cerca de la clasificación a la fase de cuartos de final.



“Es importante seguir entre los ocho y si logramos sumar los tres puntos contra Once Caldas pienso que podríamos decir que estamos prácticamente clasificados, pero hay que ganar y ratificarlo el sábado en casa frente a La Equidad”, aseguró Mario Álvarez, delantero de Patriotas.



Tan solo tres puntos separan a Patriotas del Once Caldas en la tabla de clasificación, en la que el elenco que orienta Diego Andrés Corredor se ubica en la segunda casilla del certamen con 26 puntos y más 1 en la diferencia, a cinco puntos de Nacional que está en lo más alto de la Liga, mientras que el cuadro de Manizales está en la octava plaza con 23 puntos y una diferencia a favor de 2 tantos.



“Nosotros somos conscientes de lo que se viene haciendo y los pasos tan importantes que estamos dando en el campeonato, pero también sabemos que hasta el momento no hemos conseguido nada, pese a que venimos haciendo una buena campaña. Ahora hay que seguir trabajando con mucha humildad y vamos a salir a buscar los tres puntos para estar más cerca de la clasificación a los cuartos de final”, aseguró Exequiel Benavidez, volante argentino de Patriotas.



El cuadro boyacense no solamente viene realizando una excelente campaña, con 8 victorias, dos empates y cinco derrotas y con 58 por ciento de efectividad, sino que además cuenta con el goleador del campeonato como lo es el volante Iván Rivas que a la fecha acumula 8 anotaciones y se encontrará con el tercer artillero de la Liga Águila, el delantero venezolano Edder Farías quien suma 7 goles.



Los duelos entre ‘Albos’ y ‘Rojos’ en la historia del campeonato le han favorecido más a la escuadra de la capital de Caldas, ya que de seis juegos disputados desde el 2012, Once Caldas ha salido victorioso en tres oportunidades por un triunfo del conjunto boyacense.



La más reciente confrontación entre Caldas y Patriotas se registró el 15 de julio de 2017, por la segunda fecha del torneo y se cerró con empate sin goles.



Alineaciones probables:



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Israel Alba, Geisson Perea, Miguel Nazarit, y David Gómez; Jesús David Marimón y Sergio López; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera y Uvaldo Luna; Édder Farías

D.T.: Hubert Bodhert.



Patriotas Boyacá: Diego Martínez; Santiago Roa, Jerson Malagón, Davinson Monsalve, Federico Arbeláez; Iván Rivas, Andrés Ávila, Exequiel Benavidez, Ómar Pérez; Carlos Mosquera y Mario Álvarez.

D.T.: Diego Corredor



Ramón Andrés Salazar

Para EL TIEMPO



César Arturo Correal

Para EL TIEMPO