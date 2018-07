La primera fecha de la Liga II-2018 se jugará en cinco días diferentes

La primera fecha del fútbol colombiano en su segunda edición del fútbol colombiano en este 2018 ya tiene fecha de inicio y es el 20 de julio. Sin embargo, el fútbol se extenderá por los siguientes cinco días, pues se jugará hasta el 25 del mismo mes.



Tolima y Nacional, protagonistas de la última final y que dejó al pijao como el victorioso y con su segunda estrella, se verán una vez más las caras, aunque serán los últimos en aparecer.

Así se jugará la fecha 1





20 de julio



Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



21 de julio



Deportivo Pasto vs Rionegro Águilas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports



Atlético Bucaramanga vs Atlético Junior

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: RCN TV



Envigado FC vs Deportivo Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win Sports



22 de julio



Millonarios FC vs Boyacá Chicó

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN TV



Jaguares FC vs Once Caldas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports



Patriotas FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



24 de julio



Atlético Huila vs Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Leones FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



25 de julio



Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Con información de Dimayor