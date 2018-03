Así se jugará la jornada 10 de la Liga, en medio de la fecha Fifa

La Dimayor confirmó la programación de la 10ª jornada de la Liga I-2018, que se disputará entre el 23 y 24 de marzo, en medio de la fecha Fifa que tiene las selecciones para jugar sus partidos de preparación. El apretado calendario hace que el fútbol colombiano no pare y, por el contrario, aproveche para ponerse al día en los compromisos.

Así se jugará la décima fecha del campeonato de Primera División:



23 de marzo



Deportivo Cali vs Leones FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



24 de marzo



Rionegro Águilas vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Atlético Junior vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN



Deportivo Pasto vs América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports



25 de marzo



Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports



Envigado FC vs Atlético Nacional

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: RCN



Atlético Huila vs Patriotas FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Jaguares FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



*Con información de Dimayor