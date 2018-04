Definida la jornada 14 en la Liga: tres encuentros llamativos, dos aplazados

Dimayor ya definió los horarios para la jornada 14 en la Liga I-2018. Atlético Junior y Santa Fe protagonizarán el encuentro más llamativo. Sin embargo, Medellín vs. América y Cali vs. Nacional se jugará hasta el 2 de mayo.



Así se disputará la fecha 14:

10 de abril



La Equidad vs Leones FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



Boyacá Chicó vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



11 de abril



Envigado FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports



Once Caldas vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports



Atlético Junior vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports



12 de abril



Rionegro Águilas vs Patriotas FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



25 de abril



Atlético Huila vs Jaguares FC

Hora: Por definir

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



2 de mayo



Independiente Medellín vs América de Cali

Hora: Por definir

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: Por definir

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports