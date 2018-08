Ya se conoce la programación de la octava fecha de la Liga II-2018

La División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer la programación de la octava fecha de la Liga II-2018, que se disputará en su totalidad entre el martes 4 de septiembre y el jueves 6 del mismo mes. Los diez compromisos servirán de abrebocas a la primera fecha de amistosos Fifa, en la que la Selección Colombia enfrentará a Venezuela el viernes 7.



Así se jugará la 8ª fecha de la Liga II:



4 de septiembre



Leones FC vs Boyacá Chicó

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Ditaires

Televisión: Win Sports



Deportes Tolima vs Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



Alianza Petrolera vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



5 de septiembre



Patriotas FC vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Independiente Santa Fe vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



6 de septiembre



Atlético Junior vs Rionegro

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win Sports



Once Caldas vs Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports



La Equidad vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports