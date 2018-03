¿A qué se debe el mal inicio en Santa Fe y Millonarios, finalistas de Liga?

Santa Fe y Millonarios, finalistas de la Liga II-2017, no han tenido un buen inicio de año en cuanto a resultados y puntos sumados hasta el momento. Ambos equipos, no empezaron el año como era lo esperado por sus hinchas.

Santa Fe, subcampeón del torneo anterior, realizó una buena pretemporada, pero no logró afianzarla en el torneo local y, por momentos, en la Copa Libertadores. El conjunto albirrojo solamente ha logrado sumar seis puntos en la Liga y, recientemente, dejó escapar dos puntos contra Emelec en El Campín.



De primera mano, llegaron solo dos refuerzos para mejorar el ataque del león. Rubén Bentancourt no ha mostrado cualidades, mientras que Brayan Fernandez no ha tenido muchos minutos. Siguiendo por el tema de los refuerzos, el problema al momento de contratar hizo que el conjunto bogotano no concretara los jugadores con los que negoció: ‘Manga’ Escobar, Macnelly Torres, Luis Manuel Seijas, Julián Benítez, entre otros…



Sin duda, la final del semestre anterior dejó golpeado al equipo y a los hinchas, además de la salida de Omar Pérez, que no formó un buen ambiente entre seguidores, cuerpo técnico y presidencia. También, Gregorio Pérez no tuvo buena relación con César Pastrana, presidente del club, al inicio del torneo.



Finalmente, los refuerzos son el principal factor que ha afectado a Santa Fe en su inicio de Liga. Las lesiones de sus laterales, centrales, volantes y delanteros no se pueden reemplazar con los jugadores que están en el banco de suplentes.



Por otro lado, Millonarios, campeón de la temporada anterior, tampoco ha venido teniendo un buen inicio, pues solamente ha sumado ocho puntos en siete juegos disputados de Liga.



Sin duda, la ausencia de Miguel Ángel Russo, quien no ha estado bien de salud, se evidencia en cada partido y afecta el juego del conjunto azul, equipo que está siendo dirigido por Hugo Gottardi, su asistente.



Aunque el embajador sumó nombres de peso para sus torneos de este 2018, principalmente la Libertadores, no los han utilizado con frecuencia y tampoco han rendido lo esperado, hasta el momento.



En un principio, Roberto Ovelar demostró jerarquía y le dio la victoria a Millonarios en la Superliga, pero no ha tenido los minutos esperados y tampoco ha vuelto a sumar en el cuadro azul de Bogotá.



Finalmente, no hay jugadores que reemplacen a los de la nómina titular. Cuando Gottardi ha tenido que rotar la nómina, por seguidilla de partidos, los jugadores que han entrado no han tenido un buen juego, principalmente, en la zona defensiva.