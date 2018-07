'Tolima vino a defenderse, dos tiros al arco y dos goles': Almiron

Este miércoles, Atlético Nacional no pudo vencer al Tolima como local en el inicio de la Liga II-2018. Los de casa jugaron bien en el primer tiempo, pero en el segundo se pinchó y la visita aprovechó esto para llevarse los tres puntos.

Jorge Almirón, estratega de Nacional, analizó la derrota. “El gasto fue todo nuestro y ellos (Tolima) trabajaron bien la parte defensiva. Vinieron a defenderse, patearon dos veces al arco e hicieron dos goles. Nosotros creamos más y no concretamos”.



“Yo le tengo mucha fe al equipo, de a poco irán mejorando los jugadores. Esto recién empieza y el camino es largo. No nos olvidemos que es el primer partido y hoy jugamos contra el último campeón”, dijo sobre el rival y qué espera del equipo en el futuro.



Sobre la tardanza en los cambios, comentó: “Uno piensa que el equipo puede seguir jugando mejor, ya cuando los vi cansados decidí hacer los cambios. Había un gol de diferencia y cuando uno hace un cambio hay que analizar que toma al rival en el corner o un tiro libre. Posiblemente haya tardado un poco, pero eso no se puede saber porque el resultado se dio de esa manera”.





Simón Gómez

Corresponsal de Futbolred en Medellín