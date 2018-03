'Mi virtud es la velocidad, llevar la pelota pegada al pie': Reinaldo Lenis

Gol y asistencia en Barrancabermeja contra Alianza Petrolera, y otro pase habilitador contra Jaguares, la carta de presentación para el caleño quien tuvo logró llegar a jugar en Atlético Nacional y lo está cumpliendo de la mejor manera.

Para el exArgentinos Juniors ha sido fundamental estas semanas de acoplarse al fútbol colombiano. Lenis no tuvo oportunidad en el fútbol local y su talento fue descubierto en tierras peruanas y albicelestes, donde comenzó a meterse en el radar tricolor.



“Gracias a Dios pude entrar, colaborarle al equipo para llegar al triunfo”, así contestó el atacante luego de haber hecho un gran desgaste en los minutos que ingresó en la etapa complementaria contra el conjunto cordobés. Alternativas que ponen a Jorge Almirón a pensar de cara a ganarse un puesto en el equipo titular.



Sobre sus características, remarcó que “me siento cómodo jugando por las dos bandas, me gusta más por izquierda que es donde tengo mejor el perfil para enganchar y asistir a mis compañeros”.



Además, “mi virtud es la velocidad, llevar la pelota pegada al pie. Gracias a Dios tenemos buenos pasadores como Macnelly, como Aldo Leao, aprovechar esa velocidad para poderlos asistir”, expresó.



Esa velocidad es la que aprovecha Almirón para refrescar al equipo en momentos complicados, en ambos partidos donde ha actuado le sirvió para darle un cambio al juego que venía presentando los nacionalistas.



En cuanto a esa virtud, Lenis explicó que “mi genética es ser rápido, en las divisiones inferiores perfeccioné el manejo del balón, mis compañeros lo van entendiendo, por eso siempre me buscan en velocidad”.



Finalmente, manifestó que “para el que entra, depende del ritmo del partido para acoplarte, puede pasar que me adapte mejor en algunos o como me pasó contra Jaguares que me costó un poco más”.



De cara al partido de Copa Libertadores contra Delfín, posiblemente se dé un partido similar con un rival replegado y dándole la pelota a Nacional para que pueda hacer el desgaste, algo que Lenis sabe y confía en darle una mano al grupo cuando lo necesiten.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín