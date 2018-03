Jorge 'Polilla' Da Silva renunció: primera consecuencia de la grave crisis del América

Este sábado, tras perder 2-0 contra Pasto, Jorge 'Polilla' Da Silva renunció al América de Cali. Los malos resultados del conjunto americano en el semestre y la eliminación de la Copa Suramericana obligaron a la salida del entrenador uruguayo del equipo escarlata.

"Lamentablemente los resultados no se han dado y tomamos la responsabilidad como cuerpo técnico. Estamos viviendo una situación muy difícil en el club y creo que es momento de poder descomprimir y lo más justo es dar un paso al costado", dijo el entrenador uruguayo en su última rueda de prensa.



En la actual Liga, América marcha décimo sexta en la tabla con nueve partidos jugados. De estos han ganado tres, empatado uno y perdido cinco. Las sendas derrotas contra Santa Fe, Millonarios, Nacional, Jaguares y Pasto, dejaron mal parado al entrenador uruguayo, que ahora buscará un nuevo rumbo.



Sin embargo, en su despedida, 'Polilla' recordó cómo se dio su regreso al América, club con el que fue ídolo como jugador y al que tomó en el 4 de septiembre ante los malos resultados de su antecesor, Hernán Torres.



"Me tocó venir al club en un momento difícil y lo hice sin pensarlo, sin pensar en lo que fuera y con un objetivos que al final se cumplieron el año pasado", expresó el DT refiriéndose a su meta inicial, que era no descender.



En su primera experiencia en Colombia, Jorge Da Silva consiguió una semifinal y la clasificación a Copa Suramericana, de la que fue eliminado por Defensa y Justicia.



Posteriormente, el conjunto también anunció la salida del técnico de América y les deseó éxitos.