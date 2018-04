Alianza Petrolera batalló para vencer 2-1 a un Huila, que acabó con 9 hombres

Alianza Petrolera y Atlético Huila se enfrentaron este sábado en el estadio Daniel Villa Zapata, en duelo válido por la jornada 13 de la Liga I-2018. El partido fue para los petroleros, que en el segundo tiempo cambiaron su imagen y ganaron por 2-1, y de paso, acabaron con la buena racha de los de Neiva.

El compromiso tuvo su primera emoción nada más al pitazo inicial por intermedio de Diego Barreto para los locales, quien intentó sorprender al arquero Geovanni Banguera.



Tras esa acción, fue el Huila el que se hizo con la esférica y comenzó a inquietar la portería de Ricardo Jérez. A los 6 de juego y en una pelota de costado, los de Neiva pudieron abrir el marcador. Centro de Carlos Ramírez al área y ahí Edwar López se anticipó a sus rivales, para de cabeza, decretar el 0-1 y vencer a Ricardo Jerez.



Ese tanto les permitió a los hombres de Néstor Craviotto manejar los hilos del partido, pues ahora era Alianza el que tenía la urgencia de revertir el resultado. E incluso, los visitantes tuvieron otras oportunidades para liquidar en el tablero: una con Omar Duarte y la segunda con López.



El correr del reloj mostró a un Alianza que quería la paridad y con Roger Torres tuvo esa oportunidad, mas no remató de buena forma y su opción salió por encima del pórtico de Banguera.



Huila presionó y eso le generó otra nueva posibilidad. López aprovechó su velocidad y sacó un disparo que fue bien atajado por Jerez, quien luego dio rebote. La esférica le quedó a Duarte, pero éste no supo qué hacer con el balón y desperdició la jugada.



Para el segundo tiempo, el local hizo modificaciones en busca de empatar la contienda. Al campo de juego ingresaron César Arias por Juan Ríos y Manuel Palacios por Cristian Palomeque.



De entrada avisó el cuadro petrolero con Arias y tiempo después fue con un cabezazo de Manuel Palacios, que se fue ligeramente desviado. Huila se defendía con uñas y dientes; las embestidas de Alianza eran cada vez mayor.



Pero a los 22, John Lozano le puso la rodilla en la espalda a Arias y lo derribó. El juez del partido, Nicolás Gallo, no dudó en pitar penalti para los de Barrancabermeja. El propio afectado fue al cobro y definió frente a Banguera, que adivinó el lado, pero la esférica iba bien ubicada. 1-1 y el resultado era justo para lo que había hecho Alianza.



La diana les dio ese impulso a los conducidos por Juan Cruz Real para seguir al frente en busca de la victoria. Lo intentó con Roger Torres, quien sacó un bonito disparo que fue atajado de forma magistral por Banguera. Pero el golero del Huila ya no pudo evitar unos minutos más tarde la diana de Cristian Flórez, al 32.



Al final, Huila se quedó con nueve hombres por las expulsiones de Ronaldo Tavera y Omar Duarte. Pero a pesar de tener a dos jugadores menos, los de la visita tuvieron opción para igualar. El resultado le permitió a Alianza llegar a 15 puntos, mientras que los de Neiva se quedaron en 21, pero se mantienen entre los primeros ocho.