Atlético Nacional y Patriotas igualaron sin goles en el adelanto de la tercera fecha de la Liga Águila 2018-II en el Atanasio Girardot. El local arrancó con mucho ritmo, pero se fue quedando sin ideas.

Nacional arrancó presionando muy alto al rival, incomodando la salida desde el fondo de la visita. Las bandas fueron muy importante para los dirigidos para Jorge Almirón. Carlos Rivas que hizo su debut, desbordó en el minuto seis por la banda izquierda, tiró un centro para Dayro Moreno que disparó desviado.



Dos minutos más tarde, el arquero Diego Martínez sacó la mejor pelota del encuentro. Dayro metió un tiro a colocar al palo de la mano izquierda, pero Martínez la sacó a mano cambiada. Los verdes siguieron con el control del balón y volvieron a inquietar en el minuto 17. Felipe Aguilar remató desviado tras un pase de Jorman Campuzano. Un minuto más tarde, Candelo entró por la banda izquierda y remató desviado.



En el minuto 36, llegó la última ocasión del primer tiempo. Candelo desbordó a toda velocidad, tiró un centro bombeado para Moreno que cabeceó por encima del arco custodiado por Martínez.



La primera fue para Patriotas. Andrés Ávila entró por la banda derecha y gambeteó a varios. Cuando definió, Christian Vargas le tapó el mano a mano. Moreno tuvo otra chance al minuto 55 de cabeza, pero otra vez por encima. En el minuto 59, Kevin Osorio tiró un centro pasado Ramiro Fergonzi que tiró una tijera, pero Vargas salvó la ocasión.



Otra vez Candelo volvió a desbordar en el minuto 66, mandó un centro para Vladimir Hernández, que no llegó a cabecear y por tras entró Dayro, que no pudo entrarle al balón. Faltando tres minutos para el final, Vladimir la tuvo con una palomita, pero definió muy cruzado. Moreno en los minutos de reposición remató de media distancia y se fue desviado.



Síntesis



Atlético Nacional 0–0 Patriotas



Nacional: Christian Vargas (6), Deiver Machado (6), Alexis Henríquez (6), Felipe Aguilar (5), Helibelton Palacios (5), Jorman Campuzano (5), Gonzalo Castellani (5), Juan Pablo Ramírez (4), Yerson Candelo (6), Carlos Rivas (6) y Dayro Moreno (4).

D.T.: Jorge Almirón.

Cambios: Aldo Leao Ramírez (5) (45 ST) por Juan Pablo Ramírez, Vladimir Hernández (5) (45 ST) por Carlos Rivas y Jeíson Lucumí (SC) (81 ST) por Gonzalo Castellani .



Patriotas: Diego Martínez (6), Julián Pretel (5), Dávinson Monsalve (5), Miller Mosquera (5), Andrés Ávila (5), Exequiel Benavídez (5), Kevin Osorio (6), Federico Arbeláez (5), Carlos Mosquera (6) y Ramiro Fergonzi (5).

D.T.: Diego Corredor.

Cambios: Diego Álvarez (4) por Carlos Mosquera (74 ST), Julián Buitrago (SC) (83 ST) por Kevin Osorio y Mario Ramírez (SC) (85 ST) por Ramiro Fergonzi.



Goles: No hubo.



Amonestados: Gonzalo Castellani (45 PT) por Nacional. Carlos Mosquera (45 PT), Diego Martínez (64 ST) y Mario Ramírez (45+4 ST) por Patriotas.



Expulsados: No hubo.



Partido: Regular.



Figura: Yerson Candelo (6).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 15.000 personas aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Ortega.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín