Noche de emociones, pero con pocos goles: Nacional empató 1-1 con Chicó

Atlético Nacional se llevó un punto de Tunja en su visita a Boyacá Chicó; empató 1-1 con los ajedrezados. El partido fue válido por la fecha 12 de la Liga I-2018. Las posiciones de los equipos quedaron como en el inicio, líder el verde; último Chicó.

Un juego lleno de emociones, pero con pocos goles, protagonizó el penúltimo partido de la jornada 12 de la Liga I-2018. Ambos equipos buscaban llegar con peligro al arco rival, pero no eran claros en la última jugada.



Al minuto 20, Boyacá Chicó dio la sorpresa, de nuevo, y empezó ganando el encuentro con gol de Diego Valdés tras un tiro de esquina. 1-0 se ponía el conjunto ajedrezado.



Sin embargo, no le duró mucho la alegría al cuadro boyacense, pues tres minutos después, por la misma vía, Atlético Nacional empató el partido con un tanto de cabeza de Alexis Henríquez, quien le dio el empate al verdolaga.



Pero el encuentro se empezó a poner de ida y vuelta, Valdés, el autor del gol, tuvo un mano a mano con Cristian Vargas, quien mandó el balón al córner.



Luego de este tiro de esquina, Vladimir Hernández organizó el contra golpe y ‘cabalgó’ gran parte de la cancha para dejar solo a Dayro Moreno en el área rival. Solamente la tenía que ‘soplar’, pero el delantero verde abrió mucho el pie y desperdició el segundo gol de Nacional debajo del arco.



Nuevamente Chicó volvió a atacar al 42, pero esta vez en los pies de Misael Riascos, quien remató desde afuera del área, pero Vargas estaba concentrado y sacó el balón que iba con dirección a su pórtico.



Terminó el primer tiempo con empate a un gol, pero con bastantes emociones que no terminaron en anotación.



Sin embargo, la segunda mitad también empezó de la misma manera que los 45 minutos iniciales. Con solo tres jugados, Daniel Bocanegra probó con su especialidad, el tiro libre, y mandó el balón al ángulo, pero el guardameta José Escobar lo sacó al córner.



En el segundo tiempo, Nacional fue el que más buscó el partido y estuvo con el control del balón, pero no concretaba en el último cuarto de la cancha.



Otra vez, Dayro Moreno intentó al minuto 52 con un remate desde afuera del área que controló de manera positiva el portero Escobar, salvando el empate del cuadro ajedrezado.



En los últimos 15 de la segunda mitad, los verdes bajaron su intensidad de juego y empezaron a regalar el balón a su rival. Además, comenzaron a dejar espacios que no aprovechó el conjunto de Tunja.



Los verdes no siguieron con su buen juego de la primera mitad y se conformaron con un empate en la fría noche de partido en Tunja. Por otro lado, Chicó sumó un importante punto que le sirve para el descenso.



Con esta igualdad, Atlético Nacional sigue líder con 25 unidades, mientras que Chicó es último con siete. En la siguiente fecha los verdes tendrán clásico contra Medellín, mientras que los ajedrezados visitan a América de Cali.