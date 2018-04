Envigado 'encegueció' a Jaguares: le ganó 2-4 en el inicio de la fecha 13

Envigado sumó tres puntos importantes, y cinco partidos sin conocer la derrota, tras ganarle 2-4 a Jaguares como visitante en el inicio de la jornada 13 en la Liga I-2018. Santiago Londoño, arquero naranja, tuvo una mala noche en el Jaraguay y fue culpable de los dos goles del equipo local.

Fue un partido con varias llegadas importantes y cuatro goles anotados en el inicio de la jornada 13 en Colombia. Al minuto 15, Neyder Moreno empezó a asustar al conjunto local tras un remate de media distancia que atajó Nelson Ramos.



Al 25, volvió a llegar el conjunto antioqueño por medio de un remate de cabeza de Juan Agudelo que pasó cerca del arco defendido por el guardameta Ramos.



Pasaron 27 minutos para que Jaguares llegara con peligro al arco de Londoño. Juan Sebastián Villota intentó tras un tiro libre que atajó el guardameta visitante.



Sin embargo, la primera parte no iba a terminar sin goles. Al 42 se fue arriba en el marcador el local tras un error de Londoño, quien dejó pasar por debajo el balón y aprovechó Leiner Escalante para empujar el balón.



Para fortuna de Envigado, Duván Vergara logró rematar de buena manera dentro del área del equipo local y marcó el 1-1 antes de que se finalizara la primera parte del juego.



En la segunda mitad, el ingreso de Pablo Rojas le cambió la cara a Jaguares, que buscaba con insistencia el gol de la victoria. Rojas, al 11 del segundo tiempo, intentó de larga distancia, pero el balón pasó por encima del horizontal.



Al minuto 20, el visitante se puso arriba en el marcador. Neyder Moreno tuvo una gran jugada colectiva con Duván Vergara y marcó el 1-2 a favor de Envigado en el Jaraguay.



Sin embargo, no le duró mucho la emoción al conjunto naranja, pues al 22, Juan Sebastián Villota aprovechó la mala salida de Londoño y marcó el 2-2 para los de Montería.



Finalmente, un juego emocionante, que se demoró debido a que estuvo 20 minutos sin jugarse por una falla en el fluido eléctrico que afectó al estadio. Sin embargo, al 34 de la segunda mitad, Michael Nike Gómez marcó gol por la vía del penal y le dio la victoria a Envigado por 2-3.



Pero el encuentro no iba a terminar sin una emoción más para los visitantes. En un contra golpe bien elaborado, Michael López liquidó el encuentro y anotó el 2-4 para el cuadro visitante.



En la siguiente fecha, los antioqueños recibirán a Bucaramanga en su estadio, mientras que Jaguares visitará al Atlético Huila en el Plazas Alcid.