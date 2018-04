La Equidad mantiene su buena racha en Techo: 2-0 venció a Leones

La Equidad recibió este martes a Leones, en juego que le dio apertura a la jornada 14 de la Liga I-2018. El conjunto asegurador se impuso 2-0 a su rival con dos tantos de Carlos Peralta. Los verdes de la capital volvieron al triunfo en el torneo y la ilusión de ingresar al grupo de los ocho sigue latente.

Desde el inicio los conducidos por Luis Fernando Suárez mostraron su intención de hacer su casa, se hicieron con el manejo de la esférica y a los nueve avisaron con un remate de Peralta, luego de asistencia de Brayner de Alba. También probaron Daniel Padilla y Luis Cabezas, pero sus intentos se fueron por encima de la portería defendida por Arled Cadavid.



Al minuto 32 llegó la primera jugada de riesgo para el visitante. Yeison Zabaleta le envió un pase al vacío a Antony Otero, quien quedó mano a mano con Cristian Bonilla. El golero de La Equidad estuvo más que atento y se lució con una buena atajada.



La Equidad respondió y por poco logra el tanto. Cabezazo de Cabezas y Cadavid alcanzó a desviar el balón, pero fue finalmente Edisson Restreo, quien la sacó en la raya. Juan Alejandro Mahecha también se animó de media distancia; su opción pasó cerca de la portería del arquero del cuadro antioqueño.



Para el segundo tiempo, los verdes de la capital siguieron con la misma dinámica y después de otros intentos lograron abrir el marcador. John Sánchez derribó en el área a Andrés Correa y el árbitro, Ricardo García, no dudó en pitar penalti para el local. Al frente del balón se paró Peralta y cambió la falta por gol, al 24.



El propio Peralta aumentó la cuenta diez minutos más tarde con un cabezazo previo a un centro de Hansel Zapata de tiro de esquina. Incluso, el propio Peralta tuvo hacer un tanto más tras un taco de De alba y centro de Zapata. No obstante, el nacido en San Antero (Córdoba) no alcanzó a desviar la esférica a la red.



La Equidad mantiene su invicto como local: cuatro triunfos y cuatro empates.



Síntesis

La Equidad 0 / Leones 2



La Equidad: Cristian Bonilla (6); Walmer Pacheco (6), John García (6), Jeider Riquett (6), Andrés Correa (6); Juan Mahecha (7), Daniel Padilla (7), David Camacho (6), Brayner de Alba (7); Luis Cabezas (6), Carlos Peralta (8).

Cambios: Néider Barona (7) por David Camacho (1 ST), Hansel Zapata (7) por Luis Cabezas (10 ST), Fabián Vargas por Daniel Padilla (31 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Leones: Arled Cadavid (6); David Montoya (5), Felipe Jaramillo (5), Felipe Aguirre (5), Edisson Restrepo (5); Sebastián Gómez (6), Yeison Zabaleta (5), Dairo Mosquera (6); Jhon Sánchez (5), Antony Otero (6), Jeison Medina (5).

Cambios: Juan Pablo Ramírez por Jeison Medina (18 ST), Luis Vélez por Dairo Mosquera (30 ST), Eliécer Espinosa por Antony Otero (30 ST).

D.T.: Juan Carlos Álvarez.



Goles: Carlos Peralta (24 ST, de penalti, y 34 ST), por La Equidad.



Amonestados: Andrés Correa (16 PT), David Camacho (37 PT), John García (41 PT), Jeider Riquett (43 PT), en La Equidad. Juan Pablo Ramírez (25 ST), en Leones.



Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Peralta (8).



Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 500 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Ricardo García (7).



Partido: aceptable.