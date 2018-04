Medellín se encarriló en la Liga: venció 2-1 a Jaguares en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín derrotó 2-1 a Jaguares de Córdoba en la fecha 16 de la Liga I-2018. Pese al buen planteamiento del equipo visitante, Medellín apeló a la contundencia y se llevó una victoria que tanto la necesitaba con miras para asegurar su tiquete en los cuartos de final.

El primer tiempo comenzó intenso para el dueño de casa quien quería resolver rápidamente el pleito. A los tres minutos, Germán Cano se arrimó al arco custodiado por Wilder Mosquera. Los cordobeses no se quedaron atrás y aprovecharon los espacios que dejaban para armar contraataques.



Al minuto 12, un remate de Éder Steer exigió de gran manera a David González, siendo la primera llegada clara del partido para el equipo visitante que poco a poco fue tomando confianza y terreno de juego para ser peligroso en el arco contrario.



Al minuto 23 y luego de una incursión por el sector derecho, Pablo Rojas tuvo una gran opción para abrir el marcador, pero Jesús David Murillo logró a tiempo para salvar al poderoso.



Jaguares creció en su juego y en el control de la pelota, poco a poco iba metiendo al Medellín en su campo, apelando a la velocidad y el buen juego por las bandas.



Sin embargo, Independiente Medellín abrió el marcador en su segunda llegada clara al área. Luego de un desborde por izquierda de Elvis Mosquera, el lateral le sirve la pelota a Leonardo Castro quien se encontró en el centro del área, con un par de movimientos y un buen disparo de pierna derecha abrió el marcador en 27 minutos de juego.



Tras el gol, el encuentro se mostró más dinámico y con acciones en ambas áreas, no tanto claras, pero que prenden las alarmas en los dos equipos. Los rojos para evitar un trago amargo y los monterianos para igualar la contienda.



Jaguares cambió el libreto y recurrió a remates de media distancia, con más ganas que precisión en el pórtico poderoso. Por otro lado, Medellín aprovechó algunos espacios en la zaga felina y por poco Germán Cano aumenta la ventaja en los últimos minutos de la etapa inicial.



En la etapa complementaria, Medellín aceleró el paso y al minuto 8 por intermedio de Germán Cano estiraron la ventaja en el marcador. Luego de aprovechar un centro de Leonardo Castro por el sector derecho, el argentino apuntó su séptimo gol en el campeonato. A pesar que Jaguares llegaba, los locales eran más contundentes.



Un minuto más tarde, los celestes, esta noche vestidos de verde respondieron con otra llegada de peligro que logró sacar la zaga roja. Pese a tener el marcador a su favor, la visita era el que tenía más llegadas al arco contrario.



Al minuto 20, en una nueva incursión de los felinos del Sinú, derivó en tiro libre desde el sector izquierdo, donde el recién ingresado Juan José Mezú descontó en el marcador para Jaguares, luego que efectuara de gran manera la falta.



El costado izquierdo era el lugar elegido para los cordobeses en generar peligro, esas llegadas poco a poco destacaban a David González con un par de intervenciones formidables.



Con los tres cambios realizados, Medellín quería cerrar el partido e intensificar su juego en el ataque. Sobre el final del partido, un remate de media cancha por parte de Andrés Ricaurte por poco y sentenciaba el partido, el volante exigió a Mosquera a quien tomaba en contrapié.



Al final, el equipo del pueblo regresó a la victoria en un partido muy complicado. La eficacia estuvo de su lado y con 26 puntos restándole cuatro fechas para terminar la fase de todos contra todos, tiene el destino en sus manos. Por su parte, Jaguares mostró ser un equipo atrevido, pero que no logró demostrar en el marcador, las buenas intenciones generadas en el terreno de juego.



En la fecha 17, Deportivo Independiente Medellín visita al Atlético Bucaramanga en la ciudad bonita, mientras que Jaguares recibe en Montería al Deportivo Cali.



Síntesis



Independiente Medellín 2 / Jaguares FC 1



Independiente Medellín: David González (7); Yulián Anchico (6), Jesús Murillo (6), Hernán Pertuz (6), Elvis Mosquera (7); Didier Moreno (6), Andrés Ricaurte (6), Yairo Moreno (6); Leonardo Castro (7), Juan Fernando Caicedo (6), Germán Cano (7).

Cambios: Javier Calle (6) por Yairo Moreno (21 ST), Rodin Quiñones (SC) por Leonardo Castro (25 ST), Daniel Restrepo (SC) por Juan Fernando Caicedo (34 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo



Jaguares FC: Wilder Mosquera (5); Juan Pablo Zuluaga (6), Ramón Córdoba (5), Leonardo Escorcia (5), Fabio Castillo (5); Juan Camilo Roa (6), Alexis Hinestroza (6), Deiner Quiñonez (6), Pablo Rojas (6), Léiner Escalante (5), Éder Steer (6).

Cambios: Juan José Mezú (6) por Léiner Escalante (16 ST), Juan Herrera (SC) por Éder Steer (25 ST).

D.T.: José Manuel Rodríguez



Goles: Leonardo Castro (27 PT), Germán Cano (8 ST) para Independiente Medellín. Juan José Mezú (20 ST), para Jaguares FC.



Amonestados: Jesús Murillo (14 ST), Leonardo Castro (19 ST) en Independiente Medellín. Leonardo Escorcia (29 ST), Ramón Córdoba (31 ST) en Jaguares FC.



Expulsados: no hubo.



Figura: David González (7).



Estadio: Atanasio Girardot



Asistencia: 13.687 espectadores. Partido: bueno. Árbitro: Edilson Ariza (6)



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín