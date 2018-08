Once Caldas remontó el partido y venció 3-1 al Envigado en Liga II

Once Caldas comenzó perdiendo, pero remontó el marcador y le ganó 3-1 al Envigado este domingo en el estadio Palogrande por la cuarta fecha de la Liga II-2018. El ‘blanco-blanco’ llegó a diez puntos y se mantiene en las primeras posiciones del rentado local.

Los primeros minutos del encuentro denotaron lo que iba ser el trámite del partido: dos equipos abiertos que salieron a buscar la victoria. Al 10, David Lemos tuvo la primera oportunidad de anotar pero su remate en el área chica se fue desviado.



Sin embargo, fueron los visitantes los que marcaron primero. Neyder Moreno aprovechó una desconcentración en la defensa de los locales y puso el 1-0. Justo cuando parecía que los antioqueños se llevaban el triunfo parcial al entretiempo apareció la igualdad. Kevin Londoño desbordó por costado derecho y tiro un centro a ras de piso que se desvió en Camilo Mancilla. 1-1 parcial.



En el segundo tiempo continuó la ofensiva del equipo albo y al 16 Lemos de pena máxima empezó a encaminar la remontada de los locales. ¡Y la suerte del goleador apareció al 29! Juan Rodríguez disparo de larga distancia y la pelota pegó en la espalda del ‘28' del Once (Lemos) para decretar el 3-1 final.



Los dirigidos por Huberth Bodhert mantienen su buen nivel y se enfrentarán en la quinta fecha al Atlético Huila, mientras que Envigado recibirá a La Equidad.



Síntesis



Once Caldas 3-1 Envigado



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (5), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (6), Edwin Velasco (6); Diego Arias (7); Juan Pablo Nieto (6), Juan David Rodríguez (6); Kevin Londoño (7), Johan Carbonero (5); David Lemos (7).

Cambios: Marcelino Carreazo (S.C.) por Johan Carbonero (18 ST), Mauricio Restrepo (S.C.) por Juan David Rodríguez (36 PT) y Juan Palma (S.C.) por Diego Peralta (39 ST).

D.T.: Huberth Bodhert.



Envigado: Santiago Londoño (5); Cristian Arrieta (5), Camilo Mancilla (5), Luis Rodríguez (5), Santiago Ruiz (5); Diego Moreno (6), Juan Alberto Mosquera (5), Michael López (6), Neyder Moreno (6), Iván Rojas (5);Wilfrido De La Rosa (5).

Cambios: Iván Angulo (S.C.) por Diego Moreno (24 ST), Carlos Rojas (S.C.) por Wilfrido De La Rosa (25 ST) y Yeison Guzmán (S.C.) por Michael López (31 ST)

D.T.: Rubén Darío Bedoya.



Goles: Camilo Mancilla (autogol – 45 PT-) y David Lemos (16 y 29 ST) para Once Caldas. Neyder Moreno (14 PT) para Envigado.



Amonestados: José Cuadrado (15 PT), Andrés Correa (43 PT) en Once Caldas. Luis Rodríguez (2 ST), Santiago Ruiz (9 ST), Iván Rojas (17 ST), Cristian Arrieta (17 ST) y Michael López (22 ST) en Envigado.



Expulsados: no hubo



Partido: bueno



Figura: David Lemos (7)



Estadio: Palogrande



Asistencia: no suministrada.



Árbitro: Mario Herrera (4).