En un encuentro de ida y vuelta, Once Caldas derrotó 3-2 a La Equidad

Once Caldas salvó tres puntos en su casa tras derrotar por 3-2 a La Equidad por el partido de la fecha 12 en la Liga I-2018. El conjunto blanco remontó un 1-2 y se quedó con los tres puntos tras cuatro derrotas consecutivas en la Liga.

En un emocionante encuentro, Once Caldas inició el partido en la zona de La Equidad. Los blancos empezaron pegando primero tras un remate de tiro libre al minuto 10 de Yesus Cabrera, que sacó de manera correcta el guardameta Cristian Bonilla.



Al minuto 18, Diego Valoyes tuvo un remate dentro del área y empezó el ida vuelta entre blancos y aseguradores, disparo que sacó el guardameta José Fernando Cuadrado.



Yesus Cabrera abrió el marcador al minuto 28 de la primera parte, tras un centre de Ray Vanegas, en que el '10' aprovechó y definió dentro del área custodiada por Bonilla, quien no pudo detener el esférico. 1-0 para los de Manizales.



Sin embargo, diez minutos después, empezó el show de Carlos Peralta y marcó el empate 1-1 en los aseguradores. El delantero definió desde afuera del área, balón imposible para el guardameta Cuadrado.



Con un empate, finalizaron los primeros 45, en los que La Equidad sacaba un buen resultado de visitante. Al momento de inicial la segunda mitad, Peralta, de nuevo, marcó un doblete y puso arriba a los aseguradores al minuto 7. El delantero recibió un centro, controló de pecho y anotó el 1-2 para los bogotanos.



Once Caldas buscaba más el encuentro, pues estaba abajo en el marcador. Edder Farías, su goleador, tuvo un mano a mano con Bonilla, pero el portero de los capitalinos mandó el balón al tiro de esquina.



Sin embargo, no pasó el 'temblor' para los bogotanos. En ese mismo córner, Ray Vanegas aprovechó un rebote y anotó el 2-2 para el blanco de Manizales, que empezaba a tener el control de juego desde la mitad de la cancha.



La Equidad aguardaba, pues el empate seguía siendo un buen resultado para el conjunto asegurador. Sin embargo, el equipo capitalino dejaba muchos espacios que no lograba aprovechar Once Caldas, pero que ya empezaba a generar peligro por estos lugares.



Finalmente, llegó el gol de la victoria para el conjunto de Hubert Bodhert, que buscó al final del encuentro el gol del triunfo. Al 72, un gran pase filtrado de Yesus Cabrera dejó solo frente a Bonilla a Luis Sinisterra, quien definió con tranquilidad y puso el 3-2 definitivo para los blancos.



Con esta victoria, Once Caldas se metió en el grupo de los ocho y es séptimo con 19 unidades, por su parte, La Equidad no levanta cabeza y es 15 con apenas 13 unidades.





Síntesis



Once Caldas 3 / Equidad 2



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Yonni Hinestroza (5), Miguel Nazarit (6), Diego Peralta (6), David Gómez (5); Sergio López (6), Hárrison Henao (6); Yesus Cabrera (7), Uvaldo Luna (6); Luis Sinisterra (6), Édder Farías (6).

Cambios: Ray Vanegas (6) por Uvaldo Luna (12 ST), Marcelino Carreazo (6) por Sergio López (13 ST), Jesús Marimón (SC) por Luis Sinisterra (45 ST).

D.T.: Hubert Bodhert



La Equidad: Cristian Bonilla (6); Walmer Pacheco (5), Francisco Nájera (6), Jeider Riquett (4), Andrés Correa (5); Stalin Motta (6), Daniel Padilla (6); Juan Mahecha (5), Hansel Zapata (5), Diego Valoyes (6); Carlos Peralta (6).

Cambios: Jhon García (5) por Hansel Zapata (45 PT), Jhon Cano (5) por Carlos Peralta (28 ST), Arvey Mosquera (SC) por Juan Mahecha (37 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez



Goles: Yesus Cabrera (28 PT), Ray Vanegas (23 ST), Luis Sinisterra (28 ST) para Once Caldas. Carlos Peralta (38 PT) y (9 ST), para La Equidad.



Amonestados: Miguel Nazarit (8 ST), Freddy Hinestroza (23 ST), Ray Vanegas (45 ST) en Once Caldas. Francisco Nájera (32 PT), Cristian Bonilla (26 ST), Daniel Padilla (30 ST) en La Equidad.



Expulsados: Jaider Riquett (43 PT), en La Equidad.



Figura: Yesus Cabrera (7).



Estadio: Palogrande



Asistencia: 8.000 espectadores aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Jhon Ospina (6).