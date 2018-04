Deportivo Pasto volvió a la victoria y derrotó por 2-0 a Envigado

Deportivo Pasto venció en su casa a Envigado por 2-0 con gol de Edison Toloza en el encuentro válido por la fecha 15 de la Liga I-2018. El conjunto de Nariño sumó tres puntos vitales para alejarse de la zona de descenso.

La primera parte fue llena de emociones para el Deportivo Pasto, que se mantuvo en el área de su rival y no dejó acercar en ninguna ocasión a Envigado, que no hizo un buen partido en el estadio Libertad.



La primera llegada, al minuto 14, Edison Toloza recogió un rebote y anotó el primer gol del partido para los de Nariño. El delantero lanzó un 'riflazo' que fue imposible para controlar por Santiago Londoño.



A los 5 minutos luego del gol, Gilberto Alcatráz García tuvo un gran remate desde afuera del área y recogió el balón sin dejarla caer. De volea, el jugador de Pasto remató y el esférico pegó en el vértical derecho.



Sin llegadas por Envigado, los de antioquia no tenían un buen partido, buscaban llegadas pero regalaban espacios y no eran claros en el último toque para hacerle daño a Víctor Cabezas.



La segunda mitad mejoró el juego de los naranjas, pero igualmente no tenían una superioridad y les costaba llegar con peligro al pórtico rival.



Con un encuentro más táctico, el partido se empezó a disputar en la mitad del campo y no se tenían las mismas emociones que en la primera parte.



Pasaron 71 minutos para que Envigado llegara por primera vez en el partido luego de que Michael Nike Gómez recibiera un pase filtrado de George Saunders, pero el jugador naranja perdió el uno a uno frente a Cabezas, que atajó su remate.



Para finalizar, al minuto 89, Alcatráz García tuvo un gran tiro libre que pegó en el travesaño y Darío Rodríguez aprovechó el rebote para marcar el 2-0 en Nariño.



Deportivo Pasto, en su siguiente jornada, visita Huila en Neiva, mientras que Envigado juega contra Millonarios, pero el encuentro está aplazado por participación del conjunto capitalino en Copa Libertadores contra Deportivo Lara y se jugará el dos de mayo.



Síntesis



Deportivo Pasto 2/Envigado 0



Deportivo Pasto: Víctor Cabezas (6); Gilberto García (7), Jhonatan Lopera (6), José Julián de la Cuesta (6), Mauricio Casierra (6); Darío Rodríguez (6), Dhawilin Lewdo (6), Julián Guillermo (6), Michael Ortega (5); Gastón Cellerino (6), Edinson Toloza (6).

Cambios: Brayan Lucumí (6) por Gastón Cellerino (15 ST), Carlos Giraldo (6) por Michael Ortega (20 ST), Luis Carlos Árias (SC) por Julián Guillermo (35 ST).

D.T.: Flabio Torres



Envigado FC: Santiago Londoño (5); Nelson Lemus (6), Camilo Mancilla (5), Luis Rodríguez (5), Nicolás Giraldo (5); George Saunders (6), Diego Moreno (6), Iván Rojas (5), Michael López (6); Duván Vergara (5), Wilfrido de la Rosa (6).

Cambios: Neyder Moreno (6) por Nelson Lemus (9 ST), Yeison Guzmán (5) por Diego Moreno (16 ST), Michael Nike Gómez (SC) por Michael López (38 ST).

D.T.: Rubén Bedoya



Goles: Edison Toloza (14 PT) y Darío Rodríguez (44 ST), en Pasto.



Amonestados: Carlos Giraldo (42 ST) en Pasto. Nicolás Giraldo (36 ST), Luis Ángel Rodríguez (45 ST), en Envigado.



Expulsados: no hubo



Figura: Gilberto García (7)



Estadio: Departamental Libertad



Asistencia: 2.000 espectadores aproximadamente.



Partido: bueno



Árbitro: Gustavo Murillo (5)