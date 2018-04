América terminó sufriendo, pero ganó el clásico: 2-1 al Deportivo Cali

América y Deportivo Cali se enfrentaron este sábado en un nuevo clásico vallecaucano. El duelo fue para el escarlata, al imponerse 2-1 al azucarero en el Pascual. El partido fue válido por la fecha 15 de la Liga I-2018.

El clásico comenzó con emociones, el público no terminaba de acomodarse en las tribunas, cuando Cristian Martínez Borja puso el 1-0 en el tablero.

Jugada entre Luis Lizarazo y Borja, quien finalmente remató potente, de media distancia, y al fondo de la red. Camilo Vargas quedó completamente parado. Ni siquiera se tiró por el balón. Pudo haber hecho un poco más.



Ese tanto tan temprano cambió todo el panorama. América con el gol en el bolsillo y el Cali que no lo podía creer.

Los escarlatas dominaban las acciones y los verdiblancos no podían contrarrestar los ataques de sus rivales. Cristian Dájome y Juan Camilo Angulo eran la ‘pesadilla’ de los centrales de la visita.



A los 14 llegó un nuevo tanto para América. Grave error entre Daniel Giraldo y Vargas al intentar rechazar el balón. La esférica le quedó a Dájome, quien no desaprovechó el regalo y marcó para el 2-0 para la alegría de los hinchas rojos en las tribunas.



Toda la posesión y las acciones eran para los conducidos por Pedro Felicio Santos, mientras que los de Gerardo Pelusso se mostraban totalmente desdibujados, sin fútbol y sin llegadas al pórtico de Carlos Bejarano. Los de América dominaron por completo.



Para la segunda etapa las acciones se emparejaron un poco, el Cali se hizo más con la esférica e intentó ir al frente en pro del descuento. Así fue como Didier Delgado se animó de media distancia, pero sin fortuna. Los diablos rojos respondieron con un cabezazo de Dájome, que pasó cerca al poste derecho de Vargas.



A los 19, el azucarero tuvo una opción más que clara para descontar en el tablero. Puñetazo de Bejarano tras un tiro de esquina, el rebote del golero le quedó a Andrés Roa, quien ingresó en el segundo tiempo, pero el ‘10’ tiró su opción por encima.



América bajó un poco el ritmo y eso le permitió al Cali seguir con la firma intención de lograr el gol, que llegaría tras una acción de tiro libre de costado de Jhon Mosquera, quien envió el centro el área; los escarlatas rechazaron, pero la pelota le quedó servida a Fabián Sambueza para decretar el 2-1 parcial, al 35.



Esa diana animó a los verdiblancos, que buscaron el tanto del empate por todos los lados: los de América sólo rechazaban los enviones de los azucareros. Al final fue 2-1 el clásico para el América en el Pascual.



Síntesis



América de Cali 2 – 1 Deportivo Cali



América de Cali: Carlos Bejarano (6); Iván Vélez (6), Danilo Arboleda (6), Anderson Zapata (6), Pablo Armero (6); Alejandro Bernal (6), Avimiled Rivas (6), Juan Camilo Angulo (7), Carlos Lizarazo (7), Cristian Dajome (7); Cristian Martínez Borja (7).

Cambios: Jefferson Cuero por Cristian Dajome (22 ST), Johnny Mosquera por Juan Camilo Angulo (38 ST), Kevin Rivas por Cristian Martínez Borja (45 ST).

D.T.: Pedro Felicio Santos



Deportivo Cali: Camilo Vargas (5); Daniel Giraldo (5), Danny Rosero (5), John Lucumí (5), Jeison Angulo (5); Andrés Pérez (5), Abel Aguilar (5), Didier Delgado (6), Nicolás Benedetti (6), John Mosquera (5); José Sand (5).

Cambios: Andrés Roa (5) por Daniel Giraldo ( 1 ST), Fabián Sambueza por Abel Aguilar (24 ST), Pablo Sabbag por Didier Delgado (42 ST).



Goles: Cristian Martínez Borja (1 PT), Cristian Dájome (14 PT), en América. Fabián Sambueza (35 ST), en Cali.



Amonestados: Avimiled Rivas (4 PT), Alejandro Bernal (40 PT), en América. Abel Aguilar (22 PT), Daniel Giraldo (39 PT), Didier Delgado (3 ST), Danny Rosero (5 ST), en Cali.



Expulsados: no hubo.



Figura: Juan Camilo Angulo (7).



Estadio: Olímpico Pascual Guerrero



Asistencia: 15.600 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Andrés Rojas (6).



Partido: bueno.



Redacción Futbolred

Síntesis de Juan Antonio Bernardi