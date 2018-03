Un empate aburridor selló el 0-0 entre La Equidad y Junior, en Bogotá

La Equidad y Junior de Barranquilla no se hicieron daño en un 0-0 sin emociones. El partido fue válido por la fecha 11 de la Liga I-2018 en el Estadio de Techo.

El encuentro pintó muy bien luego de que Jarlan Barrera intentara un remate de media distancia que pasó cerca del vertical defendido por Cristian Bonilla al minuto 7 de juego.



Pasaron 23 para que La Equidad mostrara una opción de gol por medio de Diego Valoyes, quien remató desde afuera del área, pero el balón se fue desviado del arco custodiado por el guardameta Sebastián Viera.



Finalizando la primera mitad, Walmer Pacheco tuvo una dudosa jugada dentro del área de La Equidad luego de que el jugador se barriera para quitarle el balón a Jonatan Alvez. El árbitro consideró que no fue penal.



La segunda mitad fue aún más disputada que en los 45 minutos iniciales. Junior buscaba controlar el esférico mediante Barrera, pero no era claro en sus entregas y empezaba a regalarle espacios a su rival, Equidad.



Por su parte, los aseguradores fueron más intensos y llegaban con más gente al campo de los dirigidos por Alexis Mendoza. Además, Stalin Motta fue determinante en el medio campo, quien filtró balones con peligro de gol.



Motta, al minuto 20 de la segunda parte, creó una buena pared con Diego Valoyes, quien le puso un balón filtrado. El’10’ mandó un pase dentro del área para su compañero, pero Viera tuvo una gran reacción y evitó la conexión.



Jhonny González contragolpeó junto a Jarlan Barrera, quien le mandó un pase filtrado al jugador, pero Bonilla atajó el mano a mano frente al futbolista de Junior al 34 del segundo tiempo.



Matías Mier sacó un remate desde lejos del área que detuvo de gran manera el guardameta asegurador, Bonilla. El portero mantuvo su arco en cero y le salvó el empate a La Equidad finalizando el partido al minuto 44.



Con este empate, Junior se ubica en la segunda posición con 20 unidades, mientras que los locales son undécimos con 13 puntos hasta el momento. Los tiburones jugarán en la próxima fecha contra Leones, mientras que La Equidad visita a Once Caldas.



Síntesis



La Equidad 0 / Atlético Junior 0



La Equidad: Cristian Bonilla (7); Walmer Pacheco (5), Francisco Nájera (5), Jeider Riquett (6), Amaury Torralvo (5); Stalin Motta (6), Daniel Padilla (5), Hansel Zapata (5), Brayner De Alba (6), Diego Valoyes (6); Arbey Mosquera (5).

Cambios: Neider Baraona (6) por Hansel Zapata (16 ST), Matheo Castaño (6) por Brayner de Alba (21 ST), Carlos Peralta (SC) por Arbey Mosquera (25 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez



Atlético Junior: Sebastián Viera (6); Germán Gutiérrez (6), James Sánchez (6), Rafael Pérez (5), Sebastián Hernández (6); Jonatan Alvez (5), Leonardo Pico (6), Jarlan Barrera (6), Jorge Arias (5), Marlon Piedrahita (6); Luis Díaz (5).

Cambios: Jonatan Ávila por Rafael Pérez (37 PT), Yony Gonzáles (5) por Jarlan Barrera (22 ST) y Matías Mier (SC) por James Sánchez (33 ST)

D.T.: Alexis Mendoza



Goles: no hubo



Amonestados: Amaury Torralvo (38 PT), Francisco Nájera (42 PT), Hansel Zapata (20 ST) en La Equidad. James Sánchez (18 PT), Leonardo Pico (42 ST) en Atlético Junior.



Expulsados: No hubo Figura: Humberto Osorio (6)



Estadio: Techo



Asistencia: 2.000 espectadores aproximadamente.



Partido: malo.



Árbitro: Luis Fernando Trujillo (6)