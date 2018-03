Tolima volvió al triunfo en la Liga: superó 2-1 a Envigado

En un emotivo juego, donde se evidenció que en Deportes Tolima hay jugadores para ser titulares y otros que no están en buen rendimiento para aportar al colectivo, el vinotinto y oro derrotó este jueves a Envigado por 2-1, en duelo de la séptima fecha de la Liga I-2018. Las anotaciones del local fueron de Sebastián Villa y José Erick Correa, por los antioqueños marcó Camilo Mancilla.

Los conducidos por Alberto Gamero salieron con una propuesta ofensiva pero sin orden, Envigado se plantó muy aplicado con poca distancia entre las líneas y mucha movilidad de sus hombres de avanzada, el local recurría a la salida por derecha a través de Sebastián Villa, que era bien referenciado por los defensas del equipo naranja.



Con el paso de los minutos, el club paisa se hacía fuerte en marca y tenía rápidas transiciones, Tolima fallaba en la tarea de contención e iba cediendo el control del juego.



A los 16 minutos una jugada de cobro de costado a favor de Envigado, evidencia nuevamente desatención de los defensores del Tolima, que no supieron controlar el rebote, la posesión del balón del visitante fue aprovechada por el zaguero Camilo Mancilla, quien con un remate al palo defendido por el arquero Joel Silva logra abrir el marcador. Un golazo marcó el defensor.



Enseguida, Alberto Gamero movió la nómina y sacó a Luis Paz y dio ingreso a Rafael Carrascal. Sacrifica marca por manejo y pase en corto, los dirigidos por el 'Soldado' Bedoya esperaban la intención del local y aprovechaban el desespero que mostraban los pijaos. Los antioqueños eran prácticos y ordenados.



Sobre el minuto 41, el árbitro Eider Castro tuvo un reto que lo dejó mal parado para la calificación final del partido, Sebastián Villa ingresaba al área por el costado derecho, fue desplazado por el defensor de Envigado, falta clara que omite el juez que además no tuvo colaboración del línea del sector de occidental.



Envigado aguantó bien el remate del primer tiempo, en donde Tolima acosaba sin claridad y desorden, era justa la victoria parcial a favor del visitante, que hacía ver feo al dueño de casa.



Con un notable cambio de actitud salió Deportes Tolima para el segundo tiempo, con vértigo y vocación ofensiva para buscar emparejar el marcador. A los 4 minutos, José Erick Correa estrelló el balón en el travesaño y anunciaba la intención del vinotinto y oro.



Ese insistir y volcarse al ataque dio réditos al minuto 12, cuando Ángelo Rodríguez, quien había entrado como cambio, ingresó al área y fue derribado por el defensor Juan Ochoa de Envigado, que entró en el complemento. El árbitro no dudó y decretó la pena máxima. Al cobro fue Sebastián Villa que envió el balón a la izquierda, el portero Jefersson Martínez se lanzó al lado contrario y se igualó el marcador. Villa llegaba a su segundo gol en primera división.



En la jugada que derivó en pena máxima, salió expulsado el defensor Juan Ochoa en Envigado. Esa inferioridad numérica del visitante era aprovechada por el Tolima que adelantó líneas y se fue con todo a buscar la victoria, en ese momento y con el marcador que había obtenido Santa Fe, el cuadro pijao era penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga.



Los cambios hechos por el técnico Gamero le dieron un nuevo aire al funcionamiento del Tolima, los locales tenían el sartén por el mango, y se calentaba el segundo gol, que llegó a los 37 minutos.



Por ganas, determinación y voluntad, Tolima superaba a Envigado, y así logró el tanto de la ventaja a través de José Erick Correa, quien culminó una jugada confusa y atropellada en ataque para marcar el segundo tanto de los de Ibagué.



Dos caras diferentes mostró Deportes Tolima, un primer tiempo de dudas y desespero, una segunda etapa con ganas, vocación ofensiva y determinación, que le alcanzó para dar vuelta al marcador y ganar frente a un aplicado y bien trabajado desde la parte táctica Envigado.



Tolima 2 / Envigado 1



Tolima: Joel Silva (6); Juan Guillermo Arboleda (7), Luis Payares (7), Sergio Mosquera (6), Danobis Banguero (6); Rafael Robayo (6), Luis Paz (5), Sebastián Villa (6), Cléider Álzate (7), Omar Albornoz (4); José Erick Correa (6).

Cambios: Rafael Carrascal por Luis Paz (22 PT), Ángelo Rodríguez (7) por Omar Albornoz (9 ST), Yohandry Orozco por Cléider Álzate (29 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



Envigado: Jefferson Martínez (6); Nelson Lemus (6), Camilo Mancilla (6), Luis Rodríguez (6), Daniel Londoño (6); George Saunders (7), Diego Moreno (6), Duvan Vergara (7), Nicolás Giraldo (7); Michael López (5), Carlos Rojas (6).

Cambios: Juan Ochoa (4) por Luis Rodríguez (1 ST), Wilfrido de la Rosa por Carlos Rojas (17 ST), Neider Moreno por Michael López (29 ST).

D.T.: Rubén Bedoya.



Goles: Sebastián Villa (13 ST, pena máxima), José Erick Correa (37 ST), por Tolima. Camilo Mancilla (16 PT), por Envigado. }



Amonestados: Luis Paz (15 PT), Danobis Banguero (14 ST), Luis Payares (20 ST), en Tolima. Juan Ochoa (9 ST) y (12 ST), Nelson Lemus (12 ST), Michael López (29 ST), Duvan Vergara (31 ST), Nicolás Giraldo (34 ST), en Envigado.



Expulsados: Juan Ochoa (12 ST), en Envigado.



Figura: Cléider Álzate (7).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 1.200 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Eider Castro (6).



Partido: bueno.



Guillermo Gonzalez

Para El Tiempo

Ibagué