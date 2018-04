Alianza y Medellín empataron 2-2, en un duelo lleno de emociones

Alianza Petrolera y Medellín se enfrentaron este domingo en el Daniel Villa Zapata, en duelo de la fecha 15 de la Liga I-2018. El partido, que tuvo emociones en los últimos minutos, finalizó 2-2.

El conjunto petrolero se hizo desde el inicio con la posesión de la pelota, con Roger Torres y Juan David Ríos como los encargados de tejer las jugadas en busca de abrir el tanteador. No obstante, los de arriba no lograban finalizar las jugadas frente al pórtico custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo, quien hacía su debut con la camiseta del DIM en el torneo.



Los visitantes esperaban y le apostaban al contraataque. Pero fueron los del DIM los que abrieron el marcador. Cobro de tiro libre de costado de Andrés Ricaurte y Yairo Moreno conectó de cabeza para decretar el 0-1 para el poderoso, en ocho minutos.



Tras el gol, los de Alianza siguieron al frente en busca de la paridad, pero fallaban en el último cuarto de cancha. Por su parte, el rojo de Antioquia continuaba con su tónica del contraataque y por medio de esa fórmula por poco convierte un nuevo tanto. Leonardo Castro quedó mano a mano con Ricardo Jérez, pero el arquero guatemalteco supo aguantar al artillero del Medellín y le ahogó el grito de gol.



En otra acción, Castro también ganó en velocidad a los zagueros aurinegros y luego definió ante la salida de Jérez y el balón pasó por toda el área sin que tuviera un receptor para que la empujara.



Alianza logró la paridad en el 32 por intermedio de César Arias, quien aprovechó una asistencia de Luciano Ospina. Pero la alegría les duró poco al local, pues los del DIM sacaron rápido desde el centro y emprendieron un nuevo contraataque, que culminó con un tanto de Yairo. 1-2 volvió a ponerse el equipo del pueblo al frente.



Para la segunda etapa, los de Alianza continuaron con el control del balón en busca de ese tanto del empate. Roger Torres era el hombre de las ideas en busca de Arias. Medellín era lo mismo que en la primera etapa, esperando en el primer cuarto de cancha, pero esa estrategia les funcionaba: muy prácticos.



Al 13, Álex Castro tuvo una opción para igualar, pero Mosquera Marmolejo supo responder. También un remate de Roger Torres controló bien el golero del DIM. Los locales intentaban por todos lados, hasta el propio Roger intentó hacer un tanto olímpico, al 25.



Si bien los de Alianza tenían la pelota no eran contundentes en la finalización de las jugadas, algo que Medellín si había hecho bien en el transcurso del compromiso. Los de Rescalvo seguían apostándole a la velocidad de Yairo y ‘Leo’ Castro. Éste último generó una opción más clara, dejó en el camino a Jerez y se prestaba para festejar, pero en la línea la sacaron los de Alianza.



Los locales hacían circular el balón en pro de encontrar espacios en el Medellín, y tras varios intentos lograron el tanto de la igualdad. Pablo Vranjicán decretó el 2-2 en el Daniel Villa Zapata para la alegría de los aurinegros.



Al final fue un 2-2 entre petroleros y poderosos, un empate que le sirve a los de Antioquia en pro de acercarse a la clasificación a los cuartos de final de la Liga.