En un partido con fútbol y emociones, Nacional venció 2-0 al Medellín

Atlético Nacional se quedó con el clásico antioqueño al superar 2-0 al Independiente Medellín por la fecha 13 de la Liga I-2018. Los conducidos por Jorge Almirón dejaron atrás los problemas de altura y selló una victoria, que le permite estar a un paso de la clasificación a las finales. El poderoso lo intentó, pero no tuvo la fortuna de otras tardes.

El local comenzó el partido con su habitual presión desde los costados al centro del área rival, el cambio de frente por las bandas era una de sus armas más fuertes a la hora de generar peligro.



Medellín no se quedó atrás y poco a poco sostenía la pelota y le daba manejo con sus volantes Daniel Cataño y Andrés Ricaurte. Entre Germán Cano y Juan Fernando Caicedo tuvieron un par de llegadas, que por poco abrían el marcador. Además, Cataño apelaba a sus remates de media distancia para sorprender a un Fernando Monetti que tuvo que exigirse.



Al minuto 19, llegó la primera opción clara del partido para el cuadro poderoso. Un centro del sector derecho por parte de Elacio Córdoba al corazón del área fue cazado por Caicedo, quien de pierna izquierda, por poco lograba el primer gol de la tarde, de no ser por Monetti y Alexis Henríquez, la primera alegría del encuentro era roja.



Dos minutos más tarde, German Cano aprovechó un pase filtrado de Cataño, el argentino a pesar de que estaba habilitado, no pudo desenfundar bien su remate de pierna izquierda y le pegó al pasto. Tras esa jugada, minutos después pidió el cambio por Leonardo Castro.



Luego de ese par de llegadas del Medellín, Nacional recuperó la pelota y al minuto 27, tras un centro de Helibelton Palacios, llegó Dayro Moreno, quien de cabeza, logró vencer la portería de David González. Los verdolagas lograron el objetivo de la meta contraria en su primera llegada clara del encuentro.



Tras el tanto, el equipo conducido por Jorge Almirón jugaba con más claridad y riesgo sobre el arco de González, tres llegadas más cerraron un primer tiempo que tuvo dinámica y buen juego por parte de ambos conjuntos.



En la etapa complementaria, el verdolaga volvió a arreciar con un remate de Dayro Moreno que pasó fuera por centímetros. La zaga roja daba ventajas y en dos minutos, Nacional tuvo tres opciones para aumentar el marcador.



El poderoso despertó y atacó el arco de Monetti. Elvis Mosquera desde el sector izquierdo desenfundó un remate de media distancia que asustó a la parcialidad verdolaga.



Sobre los 15 minutos, la intensidad y el calor digno de un clásico tuvo su punto más alto, cuando Independiente Medellín se animó por el sector izquierdo. Nacional no descansaba y respondía la intensidad de los ataques poderosos por intermedio de Christian Mafla, en el sector izquierdo, y Dayro Moreno, en el derecho. Mafla entró al minuto 10 en lugar de Marcelo Delgado, quien se volvió a tocar de la contractura que sufrió un par de semanas atrás.



El rojo seguía insistiendo sobre el arco verdolaga. Al minuto 25, Yairo Moreno tuvo el empate, pero Monetti volvió a destacarse desviando el remate del jugador del DIM.



Nacional aguantaba los embates de un rival, que no quería dar ninguna pelota por perdida. Jorge Almirón pedía calma y agotó los cambios para cerrar su partido.



Al final, una jugada entre Aldo Leao Ramírez y Vladimir Hernández, que definió esté último para asegurar la victoria. Los verdes lograron conquistar una triunfo en el clásico antioqueño un año después, siguen líderes y esperan la próxima jornada para decir presente en los cuartos de final.



En la fecha 15, Atlético Nacional recibe a Rionegro Águilas, mientras que Independiente Medellín visita en Barrancabermeja al Alianza Petrolera. Cabe destacar que en la fecha 14, tanto Nacional como Medellín tienen sus partidos aplazados, debido a la participación esta semana en Copa Suramericana de Deportivo Cali frente a Danubio y el DIM medirá fuerzas con Sol de América.



Síntesis



Atlético Nacional 2 / Independiente Medellín 0



Atlético Nacional: Fernando Monetti (7); Helibelton Palacios (7), Diego Braghieri (6), Alexis Henríquez (6), Marcelo Delgado (6); Daniel Bocanegra (6), Jorman Campuzano (6), Macnelly Torres (7), Aldo Leao Ramírez (7); Dayro Moreno (7), Andrés Rentería (6).

Cambios: Christian Mafla (6) por Marcelo Delgado (8 ST), Gonzalo Castellani (SC) por Macnelly Torres (28 ST), Vladimir Hernández (SC) por Dayro Moreno (34 ST).

D.T.: Jorge Almirón.



Independiente Medellín: David González (6); Elacio Córdoba (6), Jesús Murillo (5), Hernán Pertuz (5), Elvis Mosquera (6); Didier Moreno (5), Andrés Ricaurte (6), Daniel Cataño (5), Yairo Moreno (6); Germán Cano (5), Juan Fernando Caicedo (6).



Cambios: Leonardo Castro (6) por Germán Cano (32 PT), Rodin Quiñones (5) por Daniel Cataño (10 ST), Mauricio Gómez (SC) por Yairo Moreno (28 ST). D.T.: Ismael Rescalvo.



Goles: Dayro Moreno (27 PT), Vladimir Hernández (46 ST) para Atlético Nacional.



Amonestados: Macnelly Torres (20 PT), Diego Braghieri (14 ST), Fernando Monetti (14 ST), Alexis Henríquez (26 ST), Vladimir Hernández (37 ST) para Atlético Nacional. Hernan Pertuz (9 ST), Elacio Córdoba (15 ST), Rodin Quiñones (36 ST) para Independiente Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: Fernando Monetti (7).



Estadio: Atanasio Girardot .



Asistencia: 42.000 espectadores, aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Bismark Santiago (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín