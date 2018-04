Rionegro sigue en la pelea: derrotó 2-1 al América, que acabó con 9

Rionegro Águilas venció este jueves 2-1 al América de Cali por la fecha 16 de la Liga I-2018. El conjunto dorado aprovechó los primeros minutos de cada tiempo para irse al frente en el marcador, frente a un equipo visitante que cuando intentó, no pudo descifrar la férrea defensa local. Decisiones arbitrales discutidas y las expulsiones de Alejandro Bernal y Kevin Viveros, marcaron un poco la suerte de la escuadra escarlata que tampoco tuvo un gran partido.

Como era de esperarse, el equipo del oriente antioqueño salió con intensidad sobre el arco de América. El mediocampo comandado por Camilo Ayala, Daniel Hernández y Omar Vásquez comenzó a generar aproximaciones sobre la portería de Carlos Bejarano.



A los tres minutos y luego de una falta desde el sector derecho, un centro de Hernández con destino al corazón del área, llegó preciso para que Fernei Ibargüen, ubicado en esa zona, atacara la pelota con su cabeza y abriera el marcador para el conjunto dorado. El chocoano anotó su primer gol en el campeonato.



Tras el tanto, América recuperó la esférica y trató de romper la doble línea de cuatro que puso Hernán Torres en su planteamiento inicial.

Entre el minuto 15 al 18, el juego se cortó con faltas tácticas entre ambos equipos, a la deriva quedó el dominio de la pelota y no había una intención de juego clara para atacar.



Cuando el reloj marcaba el minuto 20 y luego de un par de incursiones por el sector derecho en el equipo local, el árbitro Hervín Otero sancionó un penal a favor de Rionegro por contacto en el área de Anderson Zapata sobre el lateral Daniel Muñoz, pese a la protesta airada de los jugadores americanos. Sin embargo, Bejarano se lució tras atajar el cobro de Humberto Osorio Botello y el rebote de Francisco Rodríguez.



Al minuto 33 y tras un desborde por el sector izquierdo de Cristian Dájome, la pelota la metió el delantero al corazón del área y el arquero Roque Cardozo, en un intento por agarrarla, no logró sostenerla, a lo que Cristian Martínez Borja la empujó a la red. Pero el gol fue anulado por el juez de línea Edivar Mosquera, quien estaba ubicado en línea a la jugada; dicha determinación la respaldó el central Otero. La acción fue dudosa y con el penal sobre América, el cuerpo técnico escarlata manifestó su descontento desde el banco.



En la etapa complementaria, América intentaba buscar la igualdad, pero no era firme en su ataque. Por su parte, Rionegro atacó de manera ordenada y aprovechando un error de Avimeled Rivas, Daniel Lloreda le robó la pelota. El ariete rionegrero se asoció con Osorio Botello, quien de pared se la devolvió a espalda de la zaga americana, para que el mismo Lloreda aprovechara la salida aparatosa del arquero Bejarano, para decretar a los cinco minutos el 2-0 parcial en favor del conjunto local.



Tras el gol, el conjunto americano volvió a la carga con Dájome por el sector izquierdo. El delantero del conjunto vallecaucano hizo un pase filtrado al centro del área, que el jugador de Rionegro, Álvaro Angulo, empujó la pelota a su propia puerta, siendo el descuento del América, en 15 minutos del segundo tiempo.



Tres minutos más tarde, los conducidos por Pedro Felicio Torres tuvieron el empate por intermedio de Martínez Borja, quien en juego aéreo, se fue por centímetros la pelota encima del arco de Cardozo.



Iban 24 minutos del complemento y América se quedó con diez jugadores, luego de una falta violenta de Alejandro Bernal sobre Humberto Osorio Botello en la mitad del campo. Perdiendo la zona de recuperación.



El desespero de la visita hizo que entregara de manera errática la pelota. Esto lo aprovechaba Rionegro, que la recuperaba y a su vez sufría constantes faltas, perdiendo el ritmo de juego y ganando tiempo con miras a conseguir el resultado.



Terminando el encuentro, Kevin Viveros fue expulsado por doble amonestación dejando al América con nueve hombres. Viveros tan solo duró 12 minutos en la cancha. Además, los escarlatas se volcaron al área dorada, aunque con más ganas que juego, en procura del empate.



Al final, los dorados encontraron la victoria tras varias fechas de sinsabores, sumaron tres puntos que lo mantienen en la lucha por un lugar en los cuartos de final de la Liga. Por su parte, América no lució bien, le costó generar peligro y con esta derrota, se le complica su situación para ingresar al grupo de los ocho.



En la fecha 17, Rionegro Águilas visitará en Barrancabermeja a Alianza Petrolera. Mientras que América recibirá en el Pascual Guerrero al Junior de Barranquilla.



Síntesis



Rionegro Águilas Doradas 2 / América de Cali 1



Rionegro Águilas Doradas: Roque Cardozo (6); Daniel Muñoz (6), Fernei Ibargüen (7), Jhonny Acosta (6), Álvaro Angulo (5); Camilo Ayala (6), Francisco Rodríguez (6), Daniel Hernández (6), Omar Vásquez (6); Daniel Lloreda (7), Humberto Osorio (6).

Cambios: Freddy Hinestroza (6) por Daniel Lloreda (18 ST), Fabián Viáfara (SC) por Daniel Hernández (29 ST), Juan Diego Giraldo por Omar Vásquez (45+3 ST).

D.T.: Hernán Torres.



América de Cali: Carlos Bejarano (5); Danilo Arboleda (5), Anderson Zapata (5), Iván Vélez (6), Pablo Armero (5); Alejandro Bernal (4), Avimeled Rivas (5), Juan Camilo Angulo (6), Carlos Lizarazo (5), Cristian Dájome (5); Cristian Martínez Borja (6).

Cambios: Kevin Ramírez (5) por Iván Vélez (10 ST), Yamilson Rivera (5) por Avimeled Rivas (12 ST), Kevin Viveros (SC) por Cristian Martínez Borja (28 ST).

D.T.: Pedro Felício Santos.



Goles: Fernei Ibargüen (4 PT), Daniel Lloreda (5 ST), para Rionegro Águilas Doradas. Álvaro Angulo en contra (15 ST), para América de Cali.



Amonestados: Fernei Ibargüen (42 PT), Camilo Ayala (45 PT), Omar Vásquez (29 ST), Daniel Muñoz (32 ST), Jhonny Acosta (45+2 ST) en Rionegro Águilas Doradas. Juan Camilo Angulo (22 PT), Kevin Viveros (31 ST), en América de Cali.



Expulsados: Alejandro Bernal (23 ST), Kevin Viveros (40 ST) en América de Cali.



Figura: Fernei Ibargüen (7).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 3.000 espectadores, aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Hervin Otero (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín