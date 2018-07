Rionegro Águilas lo intentó, pero no pudo con Envigado: empate 1-1

Rionegro Águilas empató 1-1 con Envigado este sábado, en un entretenido partido en el segundo tiempo, por la segunda fecha de la Liga II-2018.

Los dirgidos por Jorge Luis Bernal pegaron primero en el encuentro. En el minuto siete Fredy Hinestroza desbordó por el costado derecho y dio un pase atrás para que Roque Caballero definiera en soledad.



La anotación fue una ‘dosis de anestesia’ para los dos equipos, que se dedicaron a cortar el juego en el mediocampo sin mayor acción en ambas áreas.



Al 21 Yeison Guzmán despertó a los pocos aficionados del estadio Alberto Grisales con un remate que controló sin peligro el arquero Lucero Álvarez.



El primer tiempo terminó con la anotación del empate. Neyder Moreno recibió un pase de Duván Vergara y decretó el 1-1 al minuto 45.



En la segunda etapa, el encuentro tuvo mayor ritmo y empezó a tener acciones de ida y vuelta. Primero fue Guzmán con otro remate de larga distancia y respondió Hinestroza para inquietar el arco naranja.



Édinson Toloza fue el más incisivo en el frente de ataque del local con dos oportunidades, pero la más clara la tuvo de cabeza Hinestroza. El guardameta, Santiago Londoño, sacó el manotazo y desvió de gran forma para salvar el tanto de la derrota.



En los minutos finales de la contienda, Toloza tuvo el arco a su disposición pero su remate se fue desviado por encima de la portería. De esta manera, Rionegro Águilas llegó a cuatro puntos y en la tercera fecha visitará al Atlético Huila, mientras que Envigado sumó su segundo punto y su próximo juego será contra el Junior de Barranquilla.



Síntesis



Rionegro Águilas 1–1 Envigado



Rionegro Águilas: Lucero Álvarez (6); Álvaro Angulo (5), Fernei Ibargüen (6), Carlos Ramírez (6), Daniel Muñoz (5); Edinson Toloza (5), Francisco Rodríguez (4), Jhony Vásquez (6), Fredy Hinestroza (7); Leandro Velázquez (5), Roque Caballero (6).

Cambios: Camilo Ayala (5) por Francisco Rodríguez (1 ST), Omar Vázquez (S.C.) por Roque Caballero (25 ST), Mauricio Gómez (S.C.) por Leandro Velázquez (33 ST).

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Envigado: Santiago Londoño (7); Cristian Arrieta (5), Luis Rodríguez (6), Camilo Mancilla (5), Santiago Ruiz (6); Juan Mosquera (5), Diego Moreno (5), Neyder Moreno (6); Yeison Guzmán (5); Duván Vergara (5), Wilfrido de la Rosa (5).

Cambios: Eduardo Montenegro (S.C.) por Yeison Guzman (18 ST), Iván Ángulo (S.C.) por Duván Vergara (28 ST) y Carlos Rojas (S.C.) por Wilfrido De la Rosa (36 ST).

D.T.: Rubén Bedoya.



Goles: Roque Caballero (7 PT) para Rionegro Águilas. Neyder Moreno (45 PT) para Envigado.



Amonestados: Duván Vergara (10 PT), Camilo Mancilla (13 PT), Juan Mosquera (41 ST) y Diego Moreno (45ST) para Envigado.



Expulsados: no hubo.



Partido: Regular.



Figura: Fredy Hinestroza (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: no suministrada.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Eder Vergara.