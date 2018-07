Con gran debut de Steer, Once Caldas se impuso 0-1 sobre Jaguares

Este domingo en el Estadio Jaraguay de Montería, Once Caldas, en condición de local, se impuso 0-1 sobre Jaguares de Córdoba, por la primera fecha de la Liga II-2018. Con un solitario gol de Ricardo Steer, el conjunto blanco de Manizales sumó sus primeros tres puntos del campeonato.

Salieron al campo, cordobeses y caldenses, a disputar su primer partido del segundo semestre. Con Steer en punta, Once Caldas salió con toda la artillería directo a acechar el arco del equipo felino, defendido por Wilder Mosquera.



No pasaron ni dos minutos para que Steer sorprendiera al equipo local, tras una entrada por la banda derecha que finalizó en un fuerte disparo que pudo despejar Mosquera.



El blanco de Manizales continuó con la arremetida y en el minuto 13 abrió el marcador. Steer, tras un pase profundo de Juan Pablo Nieto, remató con derecha desde el centro del área y la encajó junto al palo izquierdo del portero chocoano al servicio de Jaguares.



Con poca mentalidad ofensiva, el conjunto cordobés tuvo una opción desde un cobro de esquina en el minuto 23, el delantero Jhony Cano remató de cabeza desde el centro del área y el balón pasó rozando el larguero.



Tras la breve respuesta en ataque de Jaguares, Once Caldas volvió a generar una opción clara de gol en el minuto 32. Por una banda derecha bastante descubierta, Kevin Londoño disparó desde fuera del área a ras de piso y Mosquera le negó el grito de gol al despejar la pelota a tiro de esquina.



En los últimos 15 minutos del primer tiempo, el equipo local intentó doblegar a los caldenses por las bandas, pero el juez central Edwin Trujillo pitó y se fueron al descanso sin igualar el marcador.



En el comienzo del segundo tiempo se dio un partido parejo en el que prevaleció el juego en la mitad de la cancha. Al minuto 53, Jaguares intentó buscar el empate mediante un remate desde fuera del área, del volante Juan Camilo Roa, que se terminó desviando por el lado derecho de la portería de José Fernando Cuadrado.



Los minutos siguientes, el encuentro se tornó lento tras una serie de faltas que impidieron el desarrollo ofensivo por parte de ambos equipos.



El equipo local se volcó al ataque para intentar salvar un punto valioso, en el minuto 82, Juan Silgado tuvo una opción bastante clara, al rematar con pierna izquierda pero salió rozando el palo derecho e infortunadamente no pudo concretar.



Jaguares se acordó tarde de buscar opciones de gol y finalizó el encuentro en Montería. Once Caldas, en condición de visitante, se impuso 0-1 sobre el equipo felino y sumó sus primeros tres puntos de la Liga II-2018.