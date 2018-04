Lo bueno, lo malo, lo feo y más de la fecha 15 de la Liga I-2018

Este fin de semana se llevó a cabo la fecha 15 de la Liga I-2018, que dejó al primer equipo clasificado a los cuartos de final: Atlético Nacional.

Además, fue una jornada en que la que anotaron tantos tempraneros o de camerino (el de Edwar López, de Huila, a los 21 segundos, y el Cristian Martínez Borja, del América, al primer minuto) y goles en los últimos instantes, como en el juego entre Leones y Millonarios y Santa Fe frente a Once Caldas. El único local que perdió fue Bucaramanga.



Lo bueno



Atlético Nacional ya logró su clasificación a las finales del campeonato. Los verdolagas vencieron 1-0 a Rionegro y mantuvieron su invicto como local en la Liga. Los de Almirón llegaron a 31 puntos y con un partido menos (contra Cali). Además, el rey de copas colombiano no ha recibido ningún gol en este campeonato en el Atanasio.

RÉCORD HISTÓRICO | Atlético Nacional logra su máxima marca sin perder de local de 31 fechas en el Atanasio Girardot en toda la historia del FPC (27 P.G + 4 P.E). Iguala al Unión Magdalena como 8° mejor registro de invicto de local en toda la historia de Liga DIMAYOR desde 1948. pic.twitter.com/HSaedHoXnB — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) 16 de abril de 2018

Nacional es un equipo que de local están imbatible en la Liga. Foto: JUAN AUGUSTO CARDONA/CEET

Un nuevo triunfo de América bajo la conducción de Pedro Felicio Santos, esta vez fue en el clásico vallecaucano contra Deportivo Cali en el Pascual Guerrero. La victoria fue 2-1.



Huila sigue imparable también en este campeonato. Los ‘opitas’ necesitaron sólo 21 segundos para vencer al Bucaramanga en el Alfonso López por 0-1. Los dirigidos por Néstor Craviotto ocupan la quinta casilla con 24 puntos. Además, Tolima sigue con su carrera ascendente y tras vencer a La Equidad, en el Manuel Murillo Toro, llegó a 25 puntos y está en la cuarta casilla.



Lo malo



Millonarios no termina de convencer en su juego y sigue dando ventajas en la parte posterior. Si bien tenía unos centrales ‘nuevos’ frente a Leones, Janeiler Rivas y Anier Figueroa, y varias bajas no pudo con el conjunto antioqueño, uno de los últimos del campeonato, y cayó por 2-1.

Perdía, pero logró llegar a la igualdad casi que en los minutos finales, pero en el último suspiro se dejó hacer un nuevo tanto. Miguel Ángel Russo, a su vuelta, tiene que hacer muchas cosas para levantar al embajador, si quiere llegar a las finales.



Millonarios se ubica en la novena casilla con 20 puntos. Foto: GUILLERMO OSSA/CEET

La derrota del Cali en el clásico vallecaucano contra el América. El azucarero se vio completamente desdibujado en la cancha del Pascual, el buen fútbol que había manejado en los últimos cuatro compromisos desapareció. El DT, Gerardo Pelusso, afirmó que no jugaron mal y que la victoria de 2-1 fue merecida para el América.

Junior volvió a perder en un ‘nuevo estreno’ de Comesaña



Dicen que ‘escoba nueva barre bien', pero en esta oportunidad Junior no pudo cumplir ese dicho y cayó 1-0 con Patriotas, en Tunja, ahora bajo la conducción de Julio Comesaña. En su octavo ciclo en el tiburón, el DT uruguayo no empezó bien. Si bien utilizó un equipo mixto, los de Barranquilla mostraron dificultades en la definición.



Santa Fe aún no termina de despegar y, pese a que rescató un punto al final frente a Once Caldas (2-2) como local en El Campín, deben remar más que nunca para llegar a las finales de la Liga. Los cardenales no acaban de engranar en su juego y en la definición siguen fallando opciones claras; siguen cediendo unidades más que valiosas. Ese resultado con el albo y otros marcadores en las pasadas fechas, le costó el puesto como entrenador a Gregorio Pérez.



Lo feo



La cancha del estadio Metropolitano Ciudad de Itaguí en el que jugaron Leones y Millonarios. El césped, por la fuerte lluvia que cayó, se notó muy pesada para los jugadores, se les dificultaba el juego. Pudo haber algún lesionado.



Foto: GUILLERMO OSSA/CEET

Lo estadístico



Andrés Pérez cumplió su partido 700 como jugador profesional. El volante y capitán del Deportivo Cali ha jugado en clubes como San Lorenzo, Quilmes, Millonarios, entre otros.

Los tantos de Edwar López (21 segundos) y Cristian Martínez Borja (1 minuto) marcaron los goles más rápidos de esta fecha. El tanto más rápido en la historia del fútbol colombiano sigue siendo el de Ariel Carreño (7 segundos) cuando jugaba en La Equidad, fue el 26 de julio de 2010.