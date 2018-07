América ganó la Copa Independencia al vencer a Nacional por penales

América y Nacional empataron nuevamente la noche de este viernes en segundo compromiso de preparación en Estados Unidos, esta vez 1-1 en el BBVA Compass Stadium, de Houston, pero el cuadro escarlata se quedó con la Copa Independencia 2018 al ganar 5-4 en los cobros de tiros desde el punto penal.

El arquero Carlos Bejarano fue la gran figura del segundo amistoso entre ambos conjuntos, no solo en el momento de las definiciones, sino durante los 90 minutos, al atajar el cobro de Jhorman Campuzano y durante el juego varias llegadas peligrosas de los nacionalistas.



Los equipos jugaron a un ritmo vertiginoso y rápido por los costados, no ahorrando nada para prodigarse en el campo, tanto que fue necesario interrumpir varias veces las acciones para que los jugadores se hidrataran.



En un centro desde la derecha que llegó al corazón del área, Dayro Moreno remató de media vuelta y otra vez Bejarano salvó su arco. Estaba inmenso el guardameta chocoano.



Al minuto 36, se presentó un fuerte choque entre el panameño entre Cox y Raúl Loaiza, quien tuvo que darle paso a Jhorman Campuzano. El equilibrio de las acciones derivó entonces en empate sin anotaciones al término de la primera parte. Alejandro Berna vio la tarjeta amarilla al final de dicha etapa.



Para el segundo tiempo, el desarrollo del juego no varió, con acciones interesantes en ambos pórticos, agradando al público que visitó el estadio de Houston.



En apenas un minuto, América desperdició dos opciones claras, la última en gran jugada de Cox y Armero. El equipo antioqueño intentó en una llegada y el balón se fue por encima del horizontal.



Sin embargo, la primera celebración fue roja. Cristian Dájome puso adelante al América a los 10 minutos, en un contraataque feroz, en la que se juntaron los hombres hábiles.



Al minuto 17, Nacional se volcó al ataque y América aguantaba, mostrando el contragolpe como su mejor arma.



Nacional encontró la igualdad a los 26, luego que el argentino Gonzalo Castellani entró por el centro del área y recibió falta para pena máxima. El cobro potente Gustavo Torres venció a Bejarano.



En resumen, los dos encuentros de preparación se saldaron con empates, ya que el primero del pasado martes había terminado 0-0 en el Estadio Red Bull Arena, de Nueva Jersey.



Formaciones:



América: Carlos Bejarano; Johathan Pérez, Ánderson Zapata, Danilo Arboleda, Pablo Armero; Alejandro Bernal, Avimiled Rivas, Brayan Angulo, Jefferson Cuero, Yesus Cabrera (Kevin Viveros, 24ST); y Joseph Cox. DT: Pedro Felicio Santos



Nacional: Cristian Vargas (Fernando Monetti, 14ST)); Helibelton Palacios (Sebastián Yabur, 36ST), Felipe Aguilar (Brayan Córdoba, 36ST), Alexis Henríquez, Deiver Machado (Cristian Mafla, 45+1); Raúl Loaiza, Juan Pablo Ramírez (Aldo Leao Ramírez, 45+1), Carlos Rivas (Vladimir Hernández, 45+1), Yerson Candelo (Gonzalo Castellani, 45+1); Jeison Lucumí (Gustavo Torres, 45+1) y Dayro Moreno. DT: Jorge Almirón





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces