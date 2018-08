Lo bueno, lo malo, lo feo y más de la cuarta fecha de la Liga II 2018

La cuarta fecha de la Liga II-2018 dejó un saldo de 25 goles en los diez compromisos que se jugaron entre viernes y domingo. Equidad mantuvo su liderato y superó su mejor papel desde que está en la A; Junior y Once Caldas lo siguen en la tabla de posiciones; América y Nacional, dos de los grandes, siguen en deuda y fuera de los ocho mejores; mientras que Chicó y Leones no dan muestras de mejoría y cada vez están más cerca de firmar su temprano descenso para el próximo año.



Este es un resumen con lo más destacado de esta fecha:

Lo bueno

La Equidad completó cuatro triunfos consecutivos en el arranque de la Liga II y se mantiene como sólido líder, con 12 unidades. Tiene al goleador del campeonato, Carlos Peralta con 5 goles; además, tiene un nuevo récord de imbatibilidad como local. El equipo que dirige Luis Fernando Suárez sigue demostrando solidez defensiva y orden y contundencia del mediocampo hacia adelante.

Junior volvió al Romelio Martínez y ya es el mejor local de lo que lleva la Liga. Este domingo venció 3-0 a Huila, repitiendo la dosis que le había dado al Pasto en la 2ª fecha. Así, tiene seis de seis en casa, con 6 anotaciones a favor y ninguna en contra.



Once Caldas, Deportivo Cali y Rionegro Águilas ganaron sus respectivos encuentros de locales, contra Envigado, Medellín y Chicó. Así, son los otros equipos que permanecen invictos en el campeonato, además de aseguradores y tiburones.



Santa Fe rompió su sequía anotadora en la Liga con una goleada 4-0 al Alianza Petrolera. Wilson Morelo, el gran artillero cardenal, marcó un doblete, así como celebraron el venezolano Luis Manuel Seijas y el uruguayo Diego Guastavino.

Lo malo

El que sigue en deuda es América, que empató 0-0 en su visita a Patriotas y apenas ha conseguido anotar un tanto en la Liga. Claro que la verdadera crisis la viven, justamente Patriotas, así como Pasto y Leones, pues los tres equipos todavía no convierten tras cuatro juegos.



No es fácil marcar dos goles de visitante. Sin embargo, en esta fecha Jaguares y Medellín anotaron por duplicado como foráneos y no se llevaron los 3 puntos. Los de Montería iban ganando 0-2 al Tolima y en el final del encuentro vieron como el pijao rescató un punto con el 2-2 final; por su parte, el DIM vio cómo su goleador, Germán Ezequiel Cano, firmó un doblete, pero no les sirvió de nada, pues el Cali les ganó 3-2 en Palmaseca.



Atlético Nacional, al igual que Patriotas, ha jugado tres partidos de local y todavía no ha podido ganar. El verde se dejó igualar 1-1 de Millonarios, a pesar de tener la ventaja en el marcador. El entrenador Jorge Almirón, sancionado por la Dimayor, no encuentra la brújula y solo atina a hacer explosivas declaraciones.



Lo feo

Los enfrentamientos entre hinchas del Cali y el Medellín al final del encuentro y a las afueras del estadio de Palmaseca. Las grescas entre barras provocaron una crisis de movilidad en la carretera que conduce a la capital vallecaucana.

Lo estadístico

Millonarios sufrió nuevamente a Dayro Moreno. El atacante, que vistió la camiseta albiazul, le marcó por octava ocasión: 4 goles con Once Caldas y otros 4 con Nacional. El tolimense le tiene la clave para vencer el arco embajador.