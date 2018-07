Con penal, América derrotó 1-0 a Leones en su debut en la Liga II-2018

América comenzó con pie derecho su participación en la Liga Águila II-2018 al derrotar 1-0 este martes en horario nocturno a Leones, aunque le faltaron goles ante muy una escasa afición en las graderías del Pascual Guerrero.

Llevado de la mano por Jefferson Cuero y Brayan Angulo produjo numerosas llegadas, pero la ansiedad lo perjudicó, especialmente al panameño Joseph Cox, el único hombre en punta dispuesto por el portugués Pedro Felicio Santos para chocar con la defensa amarilla.



Impulsado por la necesidad de los tres puntos por su difícil posición en la tabla del promedio, el cuadro antioqueño mostraba un 4-3-3 cuando tenía el balón, sin embargo, le faltaba claridad y peso para atacar. Así se acercó con un remate aparentemente sin riesgo de Kevin Rendón que le rebotó en el pecho al arquero brasileño Neto Volpi.



Brayan Angulo, quien habría quedado con la primera opción de cobrar los tiros libres ante la salida de Juan Camilo Angulo, lo intentó varias veces sin suerte.



Los rojos recostaron toda su salida por la banda izquierda, con la dupla Armero-Angulo, a los 23 minutos, se juntaron bien colectivamente y dejaron la pelota a Cuero, quien remató de zurda pero el arquero Arled Cadavid evacuó al tiro de esquina.



Hubo que interrumpir varias veces el juego para atender de una lesión en la cabeza al atacante Anthony Otero, cuando intentó ganar un balón arriba ante Danilo Arboleda, quedando ambos golpeados.



Cox se animó desde fuera del área con derechazo rastrero que atajó bien Cadavid, sin duda, el hombre más destacado de la visita, que realmente no pudo hilvanar jugadas de peligro al pórtico de Volpi, prácticamente un espectador más en la cancha.



Una buena cantidad de hinchas rojos convocaron días antes por redes sociales a una manifestación en el Parque de las Banderas por considerar que las contrataciones no son las idóneas, y efectivamente se quedaron por fuera del estadio sanfernandino, lo que afectó la taquilla.



América volvió a llegar a los 37 en un centro cruzado desde la derecha de Bernal a la cabeza de Cuero, aunque el balón se fue desviado al palo izquierdo y en una llegada por el centro fue Arboleda el que no alcanzó a martillar con precisión en el área de Leones.



En el complemento, el conjunto escarlata trató de imponer su localía, a los 17 Cox volvió a rematar tras pase de Angulo, pero le faltó potencia ante el cierre de Sánchez.



A los 21, Felipe Aguirre derriba a Cuero cuando seperfilaba por derecha en el área y el árbitro dio pena máxima. Cobró Brayan Angulo al palo izquierdo desubicando a Cadavid, para el 1-0.



Casi de inmediato Angulo volvió a aproximarse con peligro y su disparo de zurda pegó en un rival para irse al tiro de esquina.



Los rojos fueron superiores y tuvieron otras opciones, pero no pudieron aumentar el marcador. De esa forma se convierten, de momento, en los únicos locales que han ganado en la primera fecha del torneo.



Al margen del partido de este martes, en la tarde se hablaba del reemplazo de Cristian Martínez Borja y sonaba Juan Fernando Quintero –a quien no alinearon tres horas ante Huila-, pero todo indica que será Fernando Luis Aristeguieta de Luca, delantero venezolano de 26 años, con pasado en Nantes, Red Star (Francia), Philadelphia (Estados Unidos), Nacional de Madeira (Portugal), Caracas y la Selección de su país en todas las categorías.



Síntesis:



América 1-0 Leones



América: Neto Volpi (6), Jonathan Pérez (6), Ánderson Zapata (6), Danilo Arboleda (6), Pablo Armero (6), Juan Diego Nieva (6), Alejandro Bernal (6), Brayan Angulo (7), Jefferson Cuero (8), Cristian Dájome (6); y Joseph Cox (6).

Cambios: Pedro Franco (6) por Brayan Angulo (35 ST) y Félix Micolta por Jefferson Cuero (38 ST).

DT: Pedro Felicio Santos.



Leones: Arled Cadavid (7); David Montoya (5), Anderson Angulo 5(), Felipe Aguirre (4), Diego Sánchez (5), Felipe Jaramillo (5), Sebastián Gómez (5), Kevin Rendón (4); Jhon Sánchez (5), Anthony Otero (5) y Yessy Mena (4).

Cambios: Dayron Mosquera (5) por Kevin Rendón (1 ST), Wílmar Jordan (5) por Anthony Otero (20 ST) y Jeison Zabaleta por Ánderson Angulo (27 ST).

DT: Juan Carlos Álvarez



Gol: Brayan Angulo (22 ST, de pena máxima) por América.



Amonestados: Alejandro Bernal (26 PT), Joseph Cox (9 ST) por América. Kevin Rendón (39 PT), David Montoya (12 ST), Arled Cadavid (20 ST), Dayron Mosquera (45 ST) por Leones.



Expulsados: no hubo.



Partido: Bueno.



Figura: Jefferson Cuero (8).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 5.211 espectadores.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Jorge Guzmán (7)





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces