Atlético Huila y Medellín repartieron puntos en la primera fecha

Atlético Huila e Independiente Medellín empataron sin goles en el Guillermo Plazas Alcid por la primera fecha de la Liga Águila 2018-II, a pesar de que la visita tuvo más opciones de gol.

Medellín fue el que impuso las condiciones desde el inicio con un ritmo frenético de Germán Cano presionando al arquero y centrales. La primera chance llegó en el primer minuto tras un pase filtrado de Didier Moreno a Cano y éste cuando quedó mano a mano con el Aldair Quintana, se tiró simulando un penal. Un minuto más tarde ocasionó un error de Quintana, dentro del área que perdió el balón al intentar controlarlo y pareció que le cometió penal al argentino cuando este se iba a abrir a la izquierda. Ever Valencia fue otro de los que con su velocidad incomodó y lo intentó de media distancia.



La mejor chance del poderoso llegó tras una salida rápida de David González, que tapó un tiro libre de Michael Ordoñez desde la banda derecha en el minuto 4 y en la jugada siguiente buscó a Déinner Quiñones. Éste encaró por la banda derecha y cuando llegó al área, definió torcido y Quintana rechazó el balón. La visita manejó el balón hasta el minuto 30 cuando el cansancio se hizo sentir.



Huila aprovechó esto por la banda derecha con Elacio Córdoba y Diego Gómez, pero no logró concretar una chance de gol. La última ocasión de la primera mitad fue un disparo de media distancia de Déinner que pasó cerca del palo derecho de Aldair.



En el segundo tiempo, Medellín no salió como en el primer tiempo y le dio más protagonismo a Andrés Ricaurte para que le diera pausa y manejo del balón. Los opitas aprovecharon esto, tomaron la posesión del atacaron más.



Medellín inquietó otra vez en el minuto 54 con un contragolpe, pero Cano cabeceó suave a las manos del golero. Dos minutos más tarde Germán desaprovechó un gran pase de Quiñones y mandó el balón cerca del palo izquierdo cuando estaba frente a Quintana.



Huila del minuto 60 al 70 le quitó el balón, pero no pudo concretar. Tuvo varias chances. La primera con un tiro libre de Ordoñez que pasó cerca del palo derecho y disparos de Edwar López.



En menos de dos minutos ambos cuadros estuvieron cerca de abrir el marcador. Primero fue Freyn Figueroa del Huila con un remate de media distancia, pero David González respondió y mandó el balón al tiro de esquina. Valencia tuvo la chance para la visita un minuto más tarde dentro del área, pero remató por encima.



Síntesis:



Atlético Huila 0–0 Independiente Medellín



Huila: Aldair Quintana (6), Elacio Córdoba (6), Eddie Segura (6), Jean Carlos Pestaña (5), Michael López (6), Ronaldo Tavera (5), Harlin Suárez (6), Michael Ordoñez (5), Diego Gómez (7), Edwar López (5) y Andrés Amaya (5).

Cambios: Freyn Figueroa (6) por Michael Ordoñez (62 ST), Daniel Moreno (5) por Andrés Amaya (70 ST) y Luis Mosquera (5) por Edwar López (75 ST).

D.T.: Néstor Craviotto.



Medellín: David González (5), Elvis Perlaza (5), Hernán Pertuz (6), Jesús Murillo (4), Elvis Mosquera (5), Didier Moreno (6), Ever Valencia (7), Andrés Ricaurte (6), Déinner Quiñones (7), Yulián Anchico (6) y Germán Cano (5).

Cambios: Luis Luna (5) por Yulián Anchico (61 ST), Rivaldo Correa (5) por Déinner Quiñones (76 ST) y Larry Angulo (5) por Ever Valencia (87 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



Goles: 0



Amonestados: Andrés Amaya (14 PT), Michael Ordoñez (45 PT) por Huila, Didier Moreno (27 PT) y Elvis Perlaza (79 ST), por el Medellín.



Expulsados: No hubo.



Partido: Regular.



Figura: Diego Gómez.



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Asistencia: 1000 personas aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Mauricio Mercado (6).





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín

En twitter: gomez_simon