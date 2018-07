Nacional volvió a caer con su verdugo en casa, 1-2 frente a Tolima

Atlético Nacional perdió 1-2 con Deportes Tolima en el Atanasio Girardot en el inicio de ambos en la Liga Águila 2018-II. Nacional inició con una presión muy alta y adelantando todas sus líneas. Tolima esperó salir de contragolpe y presionaba la salida desde el fondo de los locales.

A los 11 minutos, el Tolima pegó primero. Nacional tenía el balón y todos sus jugadores en posición de ataque. Tolima recuperó con el venezolano Luis González que le metió un pase entrelíneas entre Felipe Aguilar, Alexis Henríquez y Deiver Machado a Marco Pérez que quedó mano a mano y definió cruzado.



La ventaja no le duró a la visita. Tras un tiro libre de Jeison Lucumí, el defensor Juan Guillermo Arboleda arrastró al piso a Dayro Moreno. El juez Hayder Castro pitó penal y Moreno lo transformó en gol. Nacional tuvo más el balón y volvió a inquietar en el minuto 32. Dayro le metió un pase a Juan Pablo Ramírez que se quedó sin ángulo y definió al palo de Álvaro Montero. Cinco minutos más tarde, Lucumí encaró, metió un pase atrás para Yerson Candelo y su remate pegó en un defensor.



En el segundo tiempo, el ritmo fue más lento por parte de Nacional. Lucumí intentó con un remate en el minuto 52. Tres minutos más tarde Aguilar cometió un error en la salida, Omar Albornoz quedó mano a mano, pero lo desperdició.



Cuando no había un dominador claro en el juego, Rafael Carrascal en el minuto 70 sacó un remate con su pierna derecha de media distancia y puso en ventaja al pijao. Tolima se acomodó en el partido porque lo llevó a donde quería: contragolpe.



Faltado 10 minutos para el final, Nacional sacó a los dos creadores y apostó todo por el juego de las bandas, pero no le sirvió.





Síntesis:



Atlético Nacional 1-2 Deportes Tolima



Atlético Nacional: Cristian Vargas (5), Helibelton Palacios (5), Felipe Aguilar (5), Alexis Henríquez (6), Deiver Machado (6), Jorman Campuzano (6), Juan Pablo Ramírez (6), Gonzalo Castellani (6), Jeison Lucumí (6), Yerson Candelo (5) y Dayro Moreno (6).

Cambios: Vladimir Hernández (5) por Juan Pablo Ramírez (81 ST), Reinaldo Lenis (5) por Gonzalo Castellani (81 ST) y Gustavo Torres (5) por Yerson Candelo (87 ST).

DT: Jorge Almirón.



Tolima: Álvaro Montero (5), Juan Guillermo Arboleda (4), Julián Quiñones (5), Sergio Mosquera (5), Danovis Banguero (5), Rafael Robayo (5), Rafael Carrascal (7), Luis Paz (6), Luis González, (7) Omar Albornoz (5) y Marco Pérez (6).

Cambios: Nilson Castrillón (6) por Juan Guillermo Arboleda (45 ST), Carlos Rentería (6) por Rafael Robayo (61 ST), Luis Payares (5) por Luis González (81 ST).

DT: Alberto Gamero



Goles: Marco Pérez (11 PT) y Rafael Carrascal (71 ST) por Tolima, Dayro Moreno (16 PT, por tiro penal) por Nacional.



Amonestados: Jeison Steven Lucumí (54 ST), Juan Pablo Ramírez (75 ST) por Nacional y Juan Guillermo Arboleda (14 PT), Rafael Robayo (51 ST), Carlos Enrique Renteria (74) por Tolima.



Expulsados: no hubo.



Partido: Bueno.



Figura: Rafael Carrascal



Estadio: Atanasio Girardot



Asistencia: 7.211 espectadores.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Heider Castro Gómez (6).







Simón Gómez

Corresponsal de Futbolred en Medellín